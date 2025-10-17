OpenAI bloquea videos de MLK Jr. Sora después de ‘representaciones irrespetuosas’

Potencia de inteligencia artificial AbiertoAI ha «pausado» la capacidad de su sistema de video Sora AI para crear videos del Dr. Martín Luther King Jr. a petición del patrimonio del líder de derechos civiles. La compañía dijo que la decisión se tomó después de que algunos usuarios de Sora «generaran representaciones irrespetuosas de la imagen del Dr. King».

En una declaración publicada en la cuenta X de OpenAI, que decía que era conjunta de OpenAI y «King Estate, Inc.», la compañía de IA dijo que trabajó con el patrimonio de MLK «para abordar cómo se representa la imagen del Dr. Martin Luther King Jr. en las generaciones de Sora». A petición de King Inc., “OpenAI ha detenido generaciones que representan al Dr. King mientras fortalece las barreras para las figuras históricas”.

«Si bien existen fuertes intereses de libertad de expresión al representar figuras históricas, OpenAI cree que las figuras públicas y sus familias deberían, en última instancia, tener control sobre cómo se utiliza su imagen», dice el comunicado. «Los representantes autorizados o los propietarios pueden solicitar que su imagen no se utilice en los cameos de Sora».

OpenAI lanzó a principios de este mes Sora 2, que puede generar videos increíblemente realistas. Hollywood se ha opuesto al despliegue del sistema por parte de la empresa de IA: la MPA, por ejemplo, pidió a OpenAI que tome “medidas inmediatas” para arreglar su sistema de exclusión voluntaria de derechos de autor para que OpenAI sea responsable de vigilar la infracción de derechos de autor.

En su declaración del jueves, OpenAI agradeció a la Dra. Bernice A. King, directora ejecutiva del King Center e hija menor de MLK, «por comunicarse en nombre de King, Inc., y a John Hope Bryant y el AI Ethics Council por crear un espacio para conversaciones como esta».

Establecida en 1968 por Coretta Scott King, la organización sin fines de lucro Martin Luther King, Jr. Center for Nonviolent Social Change (conocida como King Center), con sede en Atlanta, ha sido “un destino global, un centro de recursos y una institución comunitaria durante más de un cuarto de siglo”. Casi un millón de personas anualmente “peregrinan al Sitio Histórico Nacional para aprender, inspirarse y presentar sus respetos al legado del Dr. King”, según el King Center.

En la foto de arriba: Martin Luther King Jr. en Montgomery, Alabama, en mayo de 1961.