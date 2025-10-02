Opciones de scooter Yamaha 2025, de barato a premium

Yakarta, Viva – Scooter yamaha Sigue siendo un favorito de los indonesios. Desde el precio de decenas de millones hasta decenas de millones, la elección está completa para jóvenes, trabajadores de oficina, hasta amantes de la gira.

Ver Viva Automotive En la página oficial, jueves 2 de octubre de 2025, el más barato es Mio M3 125, que se vende por RP. 18.3 millones en la carretera Jacarta. Esta moto es muy apropiada para principiantes que desean automáticamente simple, económico y fácil de conducir.

Bajo RP. 20 millones hay varias otras opciones. Hay un Gear 125 para RP19.04 millones y Gear Ultima Rp.19.99 millones, adecuado para actividades diarias que necesitan motocicletas duras.

Si busca un scooter elegante con precio Amigo, puede ser la letra de Fino 125 en RP20.4 millones o X-Ride 125 RP20.78 millones. X-Ride incluso tiene una emocionante exhibición de aventuras para jóvenes activos.

En el segmento medio, Yamaha ofrece Fazzio Hybrid de Rp21.92 millones y Freego 125 RP22.31 millones. Ambos tienen un diseño moderno de diseño y socorro, muy práctico para todos los días.

Un poco, está el Lexi LX 155 que tiene un precio de Rp26.8 millones. Se sabe que este scooter se siente cómodo con una cubierta plana ancha, adecuada para un viaje bastante lejano.

Para aquellos a quienes les gusta el estilo retro-moderno, Yamaha tiene un Grand Filano. Esta moto se vende por RP27.96 millones, que parece elegante con tecnología híbrida que lo hace más económico.

Para opciones deportivas, hay Aerox 155 en RP28.33 millones y Aerox Alpha Rp29.9 millones. El diseño es agresivo con el rendimiento receptivo del motor, justo para los jóvenes que les gusta la velocidad.

En la clase media alta, el NMAX 155 tiene un precio de RP32.17 millones. Si desea ser más sofisticado, hay un precio NMAX «Turbo» Neodbang de RP33.41 millones, equipado con una función de rendimiento más potente.

Finalmente, para los amantes de las motocicletas de gira o bongsor, Yamaha tiene el XMAX 250. Este scooter premium se vende por RP67.96 millones, proporcionando la máxima comodidad con características modernas y lujosas apariencia.