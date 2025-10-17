Opciones de quinta temporada para la próxima novela de Teddy Wayne ‘The Au Pair’

Quinta temporada ha adquirido los derechos cinematográficos para adaptar teddy wayneLa próxima novela, «La Au Pair». HarperCollins Publishers publicará el libro el 30 de junio de 2026.

Al igual que las novelas anteriores de Wayne, “The Au Pair” es un thriller psicológico, esta vez siguiendo al alguna vez aclamado autor Steven Hammer mientras enfrenta una carrera y un matrimonio que se desmoronan. Su única fuente de consuelo es la au pair noruega de su familia, Astrid. Astrid no sólo se preocupa por Steven y los hijos de su esposa, sino que también adora su trabajo anónimo. A medida que su relación se convierte en un enamoramiento secreto, se produce un escándalo que los vuelve infames a ambos. En medio de un juicio que acapara los titulares, explica una sinopsis, Steven debe afrontar las consecuencias para él y su familia, enfrentar sus inseguridades más profundas y responder una pregunta más oscura: «¿Es Astrid una joven inocente atrapada en un caso fuera de su control, o una mujer fatal calculadora? ¿Y hasta dónde llegará, impulsado por la desesperación y la obsesión, por su amor declarado?».

Aún no se ha revelado qué tan cerca seguirá la adaptación de “The Au Pair” de la novela. Wayne está encargado de adaptar el guión y Makeready, la empresa asociada de Fifth Season, lo producirá. El director y el casting aún no se han anunciado.

“The Au Pair” será la séptima novela de Wayne. También ha publicado varios ensayos y artículos como columnista de The New York Times y colaborador de The New Yorker. Anteriormente ha desarrollado adaptaciones cinematográficas y televisivas de sus obras en HBO, Columbia Pictures, MGM Television, Protoza y otros estudios. Su última novela, “The Winner” de 2024, fue uno de los diez mejores thrillers del año del New York Times y actualmente se está desarrollando una adaptación cinematográfica en Sony con Tom Holland como protagonista y productor bajo su productora Billy17.

Wayne está representado por CAA, Kaplan/Perrone, Jackoway Austen y Sterling Lord Literistic.