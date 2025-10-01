Opciones de motocicleta de Honda Sport a principios de octubre de 2025, de 150cc a 250cc

Yakarta, Viva – además de automático, Honda también tiene rangos deporte de motor que están listos para mimar a los fanáticos de la velocidad y el estilo masculino en Indonesia. Los modelos disponibles son bastante diversos, que van desde 150cc a 250cc con diferentes caracteres.

Desde la búsqueda Viva Automotive En la página oficial, miércoles 1 de octubre de 2025, la Verza Honda CB150 está presente como la opción más amigable en el bolsillo. Esta moto tiene un precio a partir de RP24.21 millones a RP24.84 millones en la carretera Yakarta, adecuada para principiantes que desean parecer deportivos sin un gran costo.

Para el segmento Underbone, Sonic 150R sigue siendo un ídolo de los jóvenes. Precio Lo que se ofrece es alrededor de Rp28.79 millones a Rp29.19 millones, con una elección de color agresiva que se suma a la impresión de las carreras.

En una pequeña clase, hay un fuego callejero Honda CB150R con un diseño desnudo elegante. El precio comienza desde IDR 34.68 millones para variantes estándar hasta IDR 35.55 millones para ediciones especiales con opciones de color premium.

Los ventiladores de motocicletas de gira pueden mirar el Honda CB150X. Con un precio de RP35.02 millones a RP35.53 millones, esta moto viene con un cuerpo alto y es cómodo para viajes largos.

Honda CRF150L está presente para los amantes de la carretera. Todas las variantes se lanzan a un precio de RP37.70 millones, ofreciendo una dureza de suspensión larga y neumáticos de doble propósito.

Para los amantes del carenado completo, el CBR150R sigue siendo un favorito. Los precios comienzan desde IDR 39.02 millones hasta IDR 43.99 millones, disponibles en opciones de ABS y no ABS según sea necesario.

En la clase superior, Honda ofrece el CBR250RR con una opción de STD, SP, a las variantes SPQS. El precio de esta moto varía de Rp66.98 millones a Rp83.57 millones, presentando un rendimiento superior en pistas y carreteras.

La nueva pantalla de motocicleta Honda New CBR250RR en Indonesia Foto : Viva Automotive/Muhammad Thoifur

Para los amantes de la aventura, el rally Honda CRF250L y CRF250 puede ser una opción. El CRF250L tiene un precio de RP86.71 millones, mientras que el Rally CRF250 alcanza RP96.53 millones, ambos están listos para conquistar el camino extremo.

Finalmente, Honda también proporciona mini motos Sport únicas como ST125 Dax y Monkey. ST125 DAX se vende por RP83.13 millones, mientras que Monkey tiene un precio de Rp87.79 millones con un diseño retro icónico.