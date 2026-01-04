Opción de Russell Wilson para los Vikings en medio de la incertidumbre de JJ McCarthy

Los Minnesota Vikings comenzarán J.J. McCarthy contra el Empacadores de Green Bay en la Semana 18 antes de comenzar inmediatamente una búsqueda fuera de temporada para reforzar el espacio de quarterback.

Dianna Russini de The Athletic informó el sábado 3 de enero que el equipo tiene la intención de explorar sus opciones en QB este invierno/primavera. Pero los Vikings no planean deshacerse de McCarthy, quien jugará la tercera temporada de su contrato de novato de cuatro años el próximo año. Ese acuerdo también contiene una opción de equipo de quinto año para 2028.

“Los Vikings buscaban pruebas enfáticas esta temporada de que [McCarthy is] la respuesta a largo plazo, y debido a una serie de lesiones, nunca la obtuvieron”. Russini escribió. «Durante los próximos meses, dicen las fuentes, Minnesota planea explorar opciones establecidas a través del intercambio o la agencia libre para fortalecer su espacio de mariscal de campo».

McCarthy ha mostrado destellos de liderazgo y talento de doble amenaza, aunque también ha parecido injugable en ocasiones y ha sufrido cuatro lesiones graves en sus dos primeros partidos. NFL Las temporadas han dado lugar a sólo 10 inicios en total y un desarrollo atrofiado debido, al menos en parte, a las oportunidades limitadas.

Minnesota enfrenta una difícil situación de tope salarial la próxima temporada (actualmente 38,3 millones de dólares en números rojos), y McCarthy tendrá los costes controlados durante otros dos o tres años. Como tal, el mejor camino a seguir probablemente no sea gastar mucho dinero en un intercambio para alguien como Kyler Murray de los Cardenales de Arizona.

Presionar a McCarthy para que mejore y crear opciones para la ofensiva más allá de él a un costo razonable podría llevar a Minnesota a un intercambio por Mac Jones del 49ers de San Francisco o una carrera en el respaldo de los Green Bay Packer Malik Willis en la agencia libre.

Pero si convertir a McCarthy en el jugador que esperaban que fuera es el objetivo final de los Vikings, entonces firmar Russell Wilson a un contrato de un año esta primavera es un posible camino a seguir.

Jaxson Dart ofrece un fuerte respaldo a Russell Wilson como compañero de equipo y mentor

Wilson atravesó una situación similar con el Gigantes de Nueva York esta temporada, comenzando el año como QB1 y demostrando que todavía tiene talento de calibre inicial en el tanque antes de perder el trabajo ante el novato. Dardo Jaxson.

Sin embargo, Dart le detalló a Ian Rapoport de NFL Network el tipo de compañero de equipo y mentor que Wilson ha sido para él durante su primer año en la liga, lo que podría resultar ideal para que McCarthy ingrese a su tercera temporada en Minnesota.

«Desde su perspectiva, perder el puesto titular fue algo difícil de hacer, pero él fue la primera persona que se acercó a mí después de que hablé con los entrenadores al respecto, simplemente diciéndome que me respaldaba». dardo dijo. «Desde el momento en que llegué aquí, Russ no ha sido más que una persona increíble, un gran compañero de equipo, un muy buen mentor. Realmente se preocupa por el fútbol, ​​como si tuviera una obsesión, una adicción al juego. Sólo quiere ganar y hará lo que sea necesario como compañero de equipo».

Es probable que los Vikings comiencen la próxima temporada con JJ McCarthy como QB1

Si McCarthy no puede mantenerse saludable esta temporada, o si simplemente demuestra ser incapaz de jugar un fútbol ganador consistentemente durante su campaña de 23 años, los Vikings estarán en posición de rechazar su opción de quinto año y considerar un cambio monstruoso en la agencia libre o mediante un intercambio.

Minnesota puede alejarse de McCarthy a principios de 2026 si sufre una lesión o tiene problemas. En ese caso, un jugador como Jones o Willis podría ser una mejor opción que Wilson debido a lo que pueden ofrecer para ganar de inmediato, así como una posible solución a largo plazo bajo el centro.

Pero considerando la selección general número 10 que los Vikings invirtieron en McCarthy, una oportunidad real más como QB1 para comenzar la próxima temporada es probablemente una apuesta segura. En ese caso, Wilson y su experiencia de 10 Pro Bowls y un título de Super Bowl se convierten en una de las opciones más fuertes rumbo a la agencia libre en marzo.