Opción de creadores de ‘Reykjavik Noir’ Konrad de la Operación Napoleón Autor

Glassriver, la compañía líder de producción de cine y televisión islandesa detrás «Reykjavik noir«Ha optado la serie de libros» Konrad «más vendida de Arnaldur IndriðasonEl exitoso autor de «Operación Napoleón«(En la foto) y» Jar City «.

The Banner hará una serie de televisión basada en la colección de siete libros «Konrad», cuya historia sigue a un detective retirado de Reykjavík perseguido por su propio pasado problemático mientras resuelve casos fríos. Aunque ya no trabaja para la policía, Konrad se encuentra incapaz de ignorar los crímenes no resueltos que continúan atormentando tanto a las víctimas como a sus familias.

Esto marca la primera adaptación de la serie de televisión del trabajo de Indriðason, que comprende la serie «Detective Erlendur» que se ha traducido a múltiples idiomas, así como la «Operación Napoleón» y «Jar City». Los dos últimos se han convertido en películas. «Jar City» se convirtió en la película de Balthasar Kormakur y barrió cinco premios Edda, el equivalente de Islandia a los Oscar.

Ubicado en Reykjavík, se espera que «Konrad» presente la combinación característica de Indriðason de thriller psicológico y negro nórdico.

Andri Ómarsson, CEO y productor ejecutivo de Glassriver, dice «el legado de Arnaldur Indriðason en la ficción criminal es venerado en todo el mundo».

«La serie ‘Konrad’ profundiza en casos fríos intrincados al tiempo que refleja el rico tapiz de la cultura islandesa y desempacando problemas sociales significativos que resuenan con el público global, lo que lo convierte en el ajuste perfecto para la pizarra creciente de Glassriver», continúa Ómarsson.

La serie «Konrad» se une a la pizarra de Glassriver de espectáculos escritos islandeses de lujo, especialmente la serie de suspenso «Manifesto» y la trilogía de libros opcional «Reykjavik Noir» de la exitosa autora Lilja Sigurdardottir.

Arnaldur Indriðason dijo que está «seguro de que Glassriver traerá las historias del inspector Konrad a la pantalla con el mayor cuidado, destacando no solo su atractivo narrativo sino también el valor social más amplio de estas obras».