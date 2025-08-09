OP SINDOOR: 6 aviones pak, incluidos 5 aviones de combate derribados: Air Chief Marshal







El jefe de aire del aire, Amar Preet Singh, reveló que la Fuerza Aérea de la India (IAF) derribó seis aviones paquistaníes, incluidos cinco aviones de combate y un avión de vigilancia de alto valor, durante la India Operación SindoorUna respuesta militar de precisión al terrorismo transfronterizo, informó el IANS.

Hablando en la conferencia Memorial del Jefe de Aire LM Katre en Bengaluru, el jefe de aire presentó imágenes satelitales e insumos de inteligencia que confirmaron la escala y la precisión de la operación, que se lanzó el 7 de mayo después del ataque terrorista de Pahalgam que se reclamó 26 vidas.

«Tenemos cinco asesinatos confirmados de luchador y un avión grande, probablemente una plataforma Elint o una plataforma AEW & C, retirada en un rango de alrededor de 300 kilómetros, la mayor muerte de superficie a aire», dijo, según el IANS.

Singh mostró imágenes de alta resolución de huelgas en objetivos como Bahawalpur, sede del Jaish-e-Mohammed (JEM), destacando un daño colateral mínimo.

«Los edificios circundantes no se tocan. Estos son ataques limpios y precisos», agregó, según el IANS.

La operación se dirigió a nueve campos terroristas a través de Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán (POK), con más de 100 militantes eliminados, según fuentes de defensa.

El IAF usados misiles de crucero lanzados por aire, herramientas de guerra electrónica, vigilancia en tiempo real y municiones mastadoras para ataques de alto impacto con un riesgo civil mínimo.

Un punto culminante clave de la operación fue el rendimiento del sistema de defensa aérea S-400, que el jefe aéreo describió como un «cambio de juego» para mantener a raya los aviones enemigos. «Pakistán no pudo usar sus bombas de deslizamiento de largo alcance debido al alcance extendido del S-400», dijo, informó la agencia de noticias.

Los ataques de precisión también se llevaron a cabo en las bases aéreas paquistaníes, incluidas Bholari y Rahim Yar Khan, apuntando tanto a la infraestructura terrorista como a los activos militares. Los datos satelitales, las intercepciones electrónicas e informes de medios ayudaron a verificar el alcance del daño.

La operación también demostró la integración de tri-servicio de la India, con apoyo coordinado del ejército y la marina. El uso de misiles Brahmos, drones y otros activos avanzados aseguró el dominio táctico durante la operación de cuatro días, que según los informes empujó Pakistán buscar un alto el fuego.

«La Operación Sindoor no fue simplemente represalia», dijo el jefe de aire Mariscal Singh.

«Se trataba de precisión, profesionalismo y propósito estratégico. Refleja la evolución de la doctrina de disuasión de la India», informaron los IAN.

(con insumos de IANS)





Fuente