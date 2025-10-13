Onza lleva a Mipcom ‘Sin gluten’, la mejor comedia de RTVE en una década

Potencia española de producción y distribución Onza se dirige a Cannes con “Sin gluten”, una comedia para sentirse bien que se ha convertido en locutor RTVEEl estreno de comedia más visto en los últimos 10 años.

Creada por Arabi Álvarez de Sotomayor (“Lopha Males”, “Mertos SL”), junto a Javier Aguayo y Germán Aparicio, la serie está producida por los ons Vídeo principal.

“Sin Gluten” se inclinó el 8 de octubre con una destacada cuota de audiencia del 17%, 1,21 millones de espectadores y 2,9 millones de contactos en La 1, la principal cadena de RTVE, mezclando humor, emoción y redención en una historia basada en personajes, lo que sugiere un fuerte potencial de formato internacional.

El programa sigue a Ricardo, un chef alguna vez célebre que pierde su restaurante, su reputación y su confianza debido al abuso del alcohol. Obligado a regresar a vivir con su madre viuda, Marga, una mujer independiente que no está muy contenta de verlo regresar, comienza un nuevo capítulo a regañadientes.

Cuando Ricardo acepta un trabajo enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social en la misma escuela culinaria donde comenzó su carrera, descubre una inesperada receta de renovación.

Álvarez de Sotomayor describió el espectáculo como “una comedia muy coral, con un amplio rango de edades y muchos conflictos entrelazados”.

«Todo está tratado con humor, pero las luchas de los personajes son poderosas. Te encariñas mucho con todos ellos».

“’Sin Gluten’ es una serie conmovedora que, bajo un formato de comedia para sentirse bien, explora grandes temas de la vida cotidiana”, afirmó Gonzalo Sagardía, CEO de Onza.

“Su lanzamiento ha supuesto el mejor debut cómico de RTVE en los últimos 10 años, prueba de su perfecto tono y diseño de personajes”.

Erika Gómez, responsable de Ventas de Onza Distribución, añadió: “Su tono de bienestar, sus personajes universales y su profundidad emocional lo convierten en un candidato ideal para la adaptación al formato local”.

El exitoso lanzamiento de “Sin Gluten” también refleja la estrategia más amplia de RTVE de replicar su fuerte éxito de ficción diurna en horario estelar, tras éxitos como “Valle salvaje” y “El voto”.

“La serie es atrevida y fresca, lo que nos ayuda a alcanzar nuevos objetivos y una amplia audiencia”, destacó José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, durante su presentación en septiembre en el FesTVal de Vitoria.

Una gama ampliada de servicios audiovisuales

Onza, compañía detrás de éxitos globales como “El Departamento del Tiempo”, “Parot” o “Pequeñas Coincidencias”, presentará “Sin Gluten” como uno de sus platos fuertes en mipcom 2025.

Al mismo tiempo, Onza destacará su amplia gama de servicios audiovisuales, que abarcan el desarrollo de contenidos, la producción, las ventas internacionales y la estructuración legal, financiera y fiscal.

La empresa con sede en Madrid, Los Ángeles y Miami tiene como objetivo aprovechar la infraestructura de producción de primer nivel y el grupo de talentos de España, sus diversas ubicaciones y los incentivos fiscales competitivos para atraer socios globales.

‘Neuer’, serie eslovaca sobre crímenes procesales

Otro destacado en la programación Mipcom de Onza es “Neuer”, una serie de crímenes procesales de la eslovaca KFS Production. Dirigido por Michal Kollár y basado en las novelas más vendidas de Václav Neuer, el programa de ocho episodios se estrenó el 14 de septiembre en TV JOJ con una cuota del 24%, ubicándose como el programa más visto de la noche.

Onza también exhibirá la docuserie “Vulnerables”, una exploración en tres partes de la salud mental juvenil creada por Gonzalo Sagardía y dirigida por Gustavo Ron y el propio Sagardía.

Producida en Onza por Nicolás Bergareche, la serie fue adquirida recientemente por la cadena líder en España, Atresmedia.