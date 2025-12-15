Onza distribuye el drama de época portugués ‘Star Sailors’

Con sede en Madrid Distribución Onza ha adquirido los derechos de venta internacional del drama épico portugués “Marineros estrella” (“A Travessia”), agregando una aventura cinematográfica a su programación de 2026 en un momento en que los compradores todavía buscan series europeas premium con potencial para convertirse en eventos televisivos.

Producida por los portugueses David & Golias, la serie dramatiza un momento formativo de la aviación temprana: el audaz intento de los oficiales de la Armada portuguesa Sacadura Cabral y Gago Coutinho de cruzar el tramo más ancho del Atlántico Sur a principios del siglo XX, cuando el vuelo seguía siendo experimental, la navegación era frágil y el océano aún definía los límites de los viajes modernos.

La serie se compone de seis series de episodios de 45 minutos. “Star Sailors” se posiciona como una mezcla de aventura, drama y espectáculo histórico, siguiendo a un grupo de aviadores pioneros impulsados ​​por el descubrimiento y la toma de riesgos: un motor narrativo diseñado para viajar a través de fronteras, con el valor de producción de la época haciendo gran parte del ascenso del lenguaje global.

Dirigida y producida por el cofundador de David & Golias, Fernando Vendrell (“Dribbling Fate”, Three Women”), los guiones de la serie están acreditados a Filipe Santos (“Duelo”), João Canelo, Tota Alves (“Dolores”) y Diogo S. Figueira (“Sagrada Família”, “Três Mulheres”).

“Star Sailors” encabeza a Gonçalo Waddington (“Auga Seca”, “Grand Tour”), Miguel Damião (“Turn of the Tide”, “O Atentado”), Vicente Wallenstein (“Your Face Will Be the Last”), Júlia Palha (“Senhora do Mar”, “Ordem Moral”) y Soraia Chaves (“The Drought”, “Operación Marea Negra”).

Para Onza, “Star Sailors” refuerza una estrategia más amplia de reforzar su oferta guionada con géneros retornables e internacionalmente comprensibles (drama de época, suspense, crimen) que puedan abrirse paso en los mercados.

Se espera que la compañía, que distribuye contenido en más de 120 países, lance el título en los principales mercados de contenido de 2026 mientras corteja plataformas y redes que buscan drama histórico premium a escala.

«‘Star Sailors’ surgió como un viaje épico hecho posible por su profundo propósito: inspirados por la determinación y la valentía de los primeros pioneros de la aviación, creíamos firmemente que su legado iluminaría nuestro camino hacia el futuro», dijo Vendrell de David & Golias.

“Nuestra colaboración con Onza Distribution promete elevar esta visión, ofreciendo un ‘vuelo extraordinario’ que invita a personas de todo el mundo a embarcarse en esta aventura con nosotros”, añadió.

Combinando aventura, drama y relevancia histórica, “Star Sailors” se erige como un proyecto de ficción europeo de primera calidad con una fuerte resonancia internacional. “Este proyecto refleja nuestra dedicación por ofrecer series innovadoras y de alta calidad que cautiven al público de todo el mundo”, añadió Erika Gómez, responsable de ventas de Onza Distribution.