‘Only Murders in the Building’ renovada para una sexta temporada, ambientada en Londres

“Sólo asesinatos en el edificio» ha sido renovada para su sexta temporada en Hulu, que se desarrollará y filmará en Londres. La noticia llega el mismo día del lanzamiento del final de la temporada 5.

La serie sigue a Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Selena Gomez), tres residentes de un edificio del Upper West Side llamado Arconia que dirigen un podcast juntos mientras investigan las muertes que siguen ocurriendo en su casa. El lema oficial de la quinta temporada dice: «Después de que su amado portero, Lester (Teddy Coluca), muere en circunstancias sospechosas, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes de Arconia. El trío descubre una división más profunda entre su ciudad histórica que creían conocer y la nueva Nueva York que evoluciona a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por mantenerse a medida que emergen jugadores nuevos e incluso más peligrosos”.

Además de Martin, Short, Gomez y Coluca, los actores que aparecieron en la temporada 5 incluyen a Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler y Michael Cyril. Creighton.

Martin y John Hoffman cocrearon “Only Murders in the Building” y actúan como productores ejecutivos junto a Short, Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith y JJ Philbin.