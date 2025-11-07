¡ONIC Esports gana la temporada 16 de MPL Indonesia y domina la gran ronda final!

Jacarta – ONIC Esports ganó con éxito el título campeón MPL Indonesia Estación 16 tras derrotar a Alter Ego en la Gran Final que tuvo lugar el domingo 1 de noviembre de 2025 en Yakarta.

Victoria Esto hace que ONIC fortalezca aún más su reputación como equipo. Leyendas móviles Lo mejor de Indonesia.

El partido final tuvo lugar en un formato al mejor de siete y ONIC obtuvo una victoria aplastante con un marcador de 4-1 sobre Alter Ego. Este equipo está reforzado por jugadores fundamentales como Gilang “Sanz”, Schevenko “Skylar” Tendean, Kairi “Kairi” Rayosdelsol, Nicky “Kiboy” Pontonuwu y Moch “Lutpiii” Ardianto.

Viaje del partido de la gran final

El primer partido fue reñido, donde Alter Ego se mostró agresivo y logró ganar con un marcador eliminatorio de 21-12 en el minuto 20. Sin embargo, a partir del segundo partido, la ONIC mostró una reactivación. Kairi utilizó a su héroe insignia, Hayabusa, para ayudar al equipo a ganar en el minuto 16.

Los partidos tercero y cuarto fueron dominantes para la ONIC. Ganaron rápidamente en el minuto 11 del tercer juego, seguido de la victoria en el cuarto juego con un marcador de eliminación de 12-3, lo que les dio una ventaja de 3-1 y a solo un paso de ganar el título.

En el quinto juego, la ONIC empezó con una jugada fuerte. Sanz logró obtener la primera sangre, seguido por Kairi asegurando la primera y segunda tortuga. Al tomar al tercer señor y destruir la base de Alter Ego, ONIC consiguió una victoria final por 4-1 y emergió como campeón de la temporada 16 de MPL Indonesia.

Significado de la victoria e implicaciones

Esta victoria se suma a la colección de trofeos de la MPL Indonesia de la ONIC, con un total de siete títulos de campeonato a lo largo de su participación. Aparte de eso, este éxito garantiza que ONIC y Alter Ego representarán a Indonesia en el Campeonato M7 de 2026, que tendrá lugar en Yakarta.



Campeón de deportes electrónicos de ONIC MPL Indonesia temporada 16

La ONIC no sólo ganó en la final, sino que también mostró una gran consistencia y una estrategia madura durante todo el torneo. Mientras tanto, Alter Ego, a pesar de que perdieron, aún mostró habilidades extraordinarias y se convirtió en un fuerte retador.

Con este resultado, ONIC Esports se confirma como un equipo de élite de Mobile Legends en Indonesia. La victoria en la temporada 16 de MPL Indonesia también los prepara para aparecer a nivel mundial en el Campeonato M7 2026. Los fanáticos pueden esperar grandes acciones de este equipo, tanto a nivel nacional como internacional.