‘One Woman One Bra’ apunta a las películas ‘basadas en mensajes’ sobre África

El cineasta de Kenia, Vincho Nchogu, hace su debut como director con el drama pastoral «One Woman One Bra», una historia de feminidad, comunidad y la lucha por remodelar las narrativas africanas que debutan en el Strand de Bienal College Cinema de la Festival de Cine de Venecia.

Escrita y dirigida por Nchogu, la película es producida por Josh Olaoluwa por sus medios conceptificados con sede en Lagos y con sede en los medios de comunicación y lentes por el director de fotografía nigeriano Muhammad Atta, cuyos créditos incluyen «Black Is King» de Beyoncé. Una coproducción de Kenia-Nigeria, es la primera película producida por Nigeria en estrenarse en el Lido.

«One Woman One Bra» se encuentra en la aldea de Kenia de Sayit, hogar de una comunidad pastoral cuyos aldeanos están a punto de recibir títulos de títulos para su propiedad, marcando la primera vez en siglos que podrán reclamar la propiedad legal de sus tierras. Sin embargo, esos hechos se basan en lazos de parentesco, planteando un problema para la estrella de 38 años (Sarah Karei), una mujer soltera cuya paternidad es desconocida.

A riesgo de perder su hogar, Star debe encontrar una manera de probar sus derechos sobre la tierra o recaudar el dinero para comprarlo directamente. Cada vez más desesperada, decide firmar un trato moralmente cuestionable con una ONG para producir la campaña de concientización del título de la película, colocándola en Loggerheads con su comunidad.

Esa campaña de video, que se deriva de un malentendido entre Star y un trabajador de ayuda británico, se basa en las propias experiencias de Nchogu como aspirante a cineasta en África Oriental. La directora comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro, haciendo lo que ahora considera como «películas de propaganda».

En esas películas «basadas en mensajes», Nchogu cuenta VariedadSus sujetos africanos a menudo «suprimían sus narraciones personales para ajustarse al mito de salvación de la organización».

«Hay más dinero [in East Africa] Si haces una película basada en el problema «, dice ella.» Entonces la pregunta es: ¿estamos contando las historias que realmente queremos contar o la financiación dicta las historias que contamos? «

Nchogu dejó a Nairobi en 2010 para estudiar películas en la Universidad de Columbia, un período que marcó un punto de inflexión en su vida. No mucho después de su llegada a Nueva York llegó el lanzamiento del controvertido documental «Kony 2012», producido por los niños invisibles sin fines de lucro de EE. UU., Que supuestamente se propuso hacer que el líder de culto de Uganda y el criminal de guerra Joseph Kony sean a nivel mundial con la esperanza de llevar a su arresto. Estimado por el apoyo de Oprah Winfrey y otras celebridades, el documental se convirtió en una sensación viral, recaudando más de $ 30 millones para niños invisibles. (Más de una década después, Kony permanece en general).

Mientras estudiaba en Nueva York, Nchogu se preguntó a dónde fue todo ese dinero, si alguno de ellos benefició a los niños cuyas imágenes se usaron en el video de 30 minutos, y si se les «debían algo», o si eran «solo el cordero de sacrificio por la causa». Ella comenzó a evaluar las imágenes africanas del pasado, reflexionando sobre la idea del «salvador del blanco» en el continente y «el poder de poseer su narrativa y conocerse a sí mismo».

«La narrativa de Kenia se cuenta a través de [the perspective of] Cuando llegaron los colonizadores y cuando se fueron. Heredamos la historia de que los colonizadores nos alimentaron «, dice.» ¿Cuánta de la historia de África, la innovación de África, la creación de África se perdió, porque recogimos una narrativa que no era nuestra? «

Nchogu divide su tiempo entre Nueva York y el continente africano, que es donde conoció al productor nigeriano Josh Olaoluwa, luego trabajando para EbonyLife de Mo Abudu, en 2021. Fue en Lagos que el dúo colaboró ​​en un documental autofinanciado, luego participó en el Lodge del Mar Roud en Arabia Saudi para comenzar a desarrollar el largometraje «» «.

Si bien ese proyecto, sobre un niño nigeriano en busca de un pez rosado místico, ganó el premio de producción de Souk Red Sea, Nchogu ya había comenzado a desarrollar «One Woman One Bra».

«Vincho tiene muchas ideas locas», dice Olaoluwa, riendo. «Ella me llamó un día y dijo: ‘Josh, espera un minuto. Tengo esta idea’. No ha habido retroceder en los cuatro años desde entonces «.

«One Woman One Bra» fue filmado en el pueblo de Nkossia, con Nchogu estimando que aproximadamente el 70% de su elenco y la tripulación estaban extraídos de la comunidad local. Eso incluye a las mujeres de un grupo de teatro itinerante que desempeñó muchos de los roles clave de la película, tallando el guión con Nchogu e incluso hacerse cargo de las tareas de casting para «emitirse en los roles que consideraron convenientes».

«Estaban muy interesados ​​en la historia», dice Nchogu, acreditando a su reparador local Amos Leuka por conectarla con la comunidad. «Se sintió como una bendición encontrar ese pueblo».