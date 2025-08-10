‘One Piece’ se renueva para la Temporada 3, Netflix cae de primera vista en la temporada 2

«Una pieza«Se está vela una vez más, con la adaptación de acción en vivo de la series de manga y anime de queridos que reciben una renovación temprana de la temporada 3 en Netflix.

La noticia surgió de la celebración anual de One Piece Day en Tokio, donde también se reveló que Ian Stokes se uniría a Joe Tracz, ya que el co-showrunner en la temporada 3. Stokes fue anteriormente un productor co-ejecutivo en la temporada 1. La producción en la tercera temporada comenzará más adelante este año en Cape Town, Sudáfrica.

La temporada 2 de «One Piece» no tiene una fecha de estreno, pero está programado para regresar en 2026 en Netflix. El streamer también ha lanzado varias imágenes de primer aspecto de la nueva temporada, que se puede ver a continuación.

Titulada oficialmente «One Piece: Into The Grand Line», la descripción oficial de la temporada 2 afirma:

«La épica aventura pirata de alto nivel de Netflix, ‘One Piece’, regresa para la temporada 2: adversarios ferocadores incompletadores y las misiones más peligrosas hasta ahora. Luffy y los sombreros de paja zarpan a la extraordinaria Gran línea, un tramo legendario de mar y Wonder esperan a cada paso. Anfitrión de nuevos enemigos formidables «.

Iñaki Godoy interpreta a Luffy. El elenco también incluye a Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. Los miembros adicionales del reparto son Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward y Chioma Umala. La temporada 2 presentará a varios nuevos miembros del reparto, incluido David Dastmalchian como el Sr. 3, Katey Sagal como el Dr. Kureha, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra y Joe Manganiello como Sr. 0.

La «One Piece» de Netflix ha pasado por varios cambios de showrunner en tres temporadas. El espectáculo fue desarrollado originalmente por Matt Owens y Steven Maeda. Sirvieron como co-showrunners en la temporada 1, pero Maeda renunció a la temporada 2, con Tracz convirtiéndose en co-showrunner. Pero luego Owens también anunció su partida de la serie después del trabajo en la temporada 2.

El programa de Netflix fue creado en asociación con Shueisha y producido por Tomorrow Studios (un socio de ITV Studios) y Netflix. Owens y Tracz son escritores, productores ejecutivos y co-showrunners en la temporada 2. El creador de «One Piece» Eiichiro Oda también produce junto con Marty Adelstein y Becky Clements a través de estudios de mañana, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Maeda.

Una pieza. Callum Kerr como Capitán Smoker en la temporada 2 de One Piece. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. Lera Abova como Miss All Sunday en la temporada 2 de One Piece. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. (L a r) Brendan Sean Murray como Brogy, Emily Rudd como Nami en la temporada 2 de One Piece. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. Taz Skylar como Sanji en la temporada 2 de One Piece. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. Mackenyu como Roronoa Zoro en la temporada 2 de One Piece. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. Temporada 2 de una pieza. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. Emily Rudd como Nami en la temporada 2 de una pieza. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Una pieza. Charithra Chandran como Miss el miércoles en la temporada 2 de One Piece. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix