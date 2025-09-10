‘One Chicago Podcast’ establece a Brian Luce como anfitrión: Trailer

El «podcast One Chicago» oficial ha encontrado su anfitrión. Brian Luce, «PD de Chicago«El productor, consultor de Techincal y ex oficial de policía de Chicago, dirigirá las discusiones semanales sobre»Fuego de Chicago«»Chicago Med«Y» Chicago PD «

El podcast consta de 28 episodios, se lanzará semanalmente y presentará entrevistas con miembros del elenco, incluidos Jason Beghe y David Eigenberg, así como escritores, showrunners y miembros de la tripulación.

Luce se unió al equipo de «PD de Chicago» en la temporada 1 como consultor técnico y consultor de guiones, y se convirtió en productor en 2017. Pasó 27 años en la policía, incluidos 18 años como oficial encubierto en el Departamento de Policía de Chicago.

Según el lanzamiento, el podcast «llevará a los oyentes detrás de escena de Universal Television, Wolf Entertainment y la exitosa marca de Chicago de NBC con conversaciones sinceras en profundidad con el elenco y el equipo que son parte integral de dar vida a los programas».

Los dos primeros episodios caerán el jueves 18 de septiembre, dos semanas antes de Prmeiere. Después del estreno del 1 de octubre de «One Chicago» en NBC, los nuevos episodios debutarán todos los jueves en Apple Podcasts, Spotify y todas las otras plataformas de podcasts. Además, las versiones de video de episodios seleccionados se publicarán en el canal One Chicago YouTube de NBC.

El «One Chicago Podcast» es producido por Wolf Entertainment y USG Audio. La producción para el podcast es de Spoke Media, y distribución y monetización por reino.

Escuche el trailer a continuación: