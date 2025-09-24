‘One Battle After otra’ taquilla: Leonardo DiCaprio Film Proyection

¿Leonardo DiCaprio sigue siendo un sorteo de taquilla?

La rentabilidad de la pantalla grande de la estrella de la lista A se probará durante el fin de semana como su última película «,»Una batalla tras otra«Lands in Theatres. El director de la acción del director Paul Thomas Anderson está rastreando para abrirse a $ 20 millones a $ 25 millones en su debut en la taquilla. Eso es incluso con el último esfuerzo teatral de DiCaprio,» Killers of the Flower Moon «, que coprotagonizó a Robert de Niro y se abrió a $ 23 millones. El 97% en Rotten Tomatoes) podría impulsar las ventas iniciales de entradas más altas, o al menos ayudar a la película a quedarse más allá de su primer fin de semana.

El poder de permanencia será importante porque «una batalla tras otra» tiene un precio por encima de $ 130 millones y requiere mucho dinero, aproximadamente $ 300 millones, para romper el punto de equilibrio teatral. Para el contexto, la película más taquillera de Anderson es el «allí Will Be Blood» occidental, que ganó $ 76.4 millones a nivel mundial en 2007. Anderson, una fuerza artísticamente, si no siempre, es mejor conocida por «boogie noches», «magnolia», «habrá sangre» y «el maestro».

Dicho esto, los propietarios de teatro y los observadores de la industria no están dispuestos a apostar contra Warner Bros. en este momento. Esto se debe a que el estudio está disfrutando de una taquilla épica con siete películas consecutivas que abrieron por encima de $ 40 millones, Una primera en Hollywood. Los éxitos consecutivos de «A Minecraft Movie», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «F1: The Movie» (que el estudio distribuyó para Apple), «Superman», «Armas» y «The Conjuring: Last Rites», revivió la racha del estudio del estudio. El cambio en la fortuna de Warner Bros. eliminará parte de la presión financiera de «una batalla tras otra».

Inspirada libremente por la novela de 1990 de Thomas Pynchon «Vineland», la película con clasificación R sigue a Bob Ferguson de DiCaprio, un revolucionario lavado que vive fuera de la red con su hija, Willa (Newcomer Chase Infiniti), hasta que un enemigo resurta y amenaza para dividir a la familia. Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor coprotagonizan. En Variedad Revisión, el crítico de cine jefe Owen Gleiberman Llamó a «One Battle After otra» una «visión fascinante de una América del estado policial» y elogió a Anderson por entregar «el tipo de giros y vueltas que alimentan a la audiencia, dándonos la sensación infantil de que no tenemos idea de lo que viene después».

Los otros nuevos lanzamientos de este fin de semana son el slasher de Lionsgate «The Strangers: Capítulo 2» y la «Gabby’s Dollhouse: The Movie» amigable para los niños de Universal.

«The Strangers: Capítulo 2» apunta a $ 6 millones a $ 8 millones de 2.650 teatros en su primer fin de semana en los cines. A modo de comparación, «The Strangers: Capítulo 1» se lanzó a $ 12 millones en 2024 y finalmente ganó $ 35 millones a nivel nacional y $ 48 millones a nivel mundial. Lionsgate tiene la intención de convertir a «The Strangers» en una trilogía independiente, separada del thriller de 2008 del mismo nombre en 2008, protagonizada por Liv Tyler, con el Capítulo 3 que se lanzará en una fecha posterior. En la segunda entrega, los maníacos enmascarados que aterrorizaron a los protagonistas del primero La entrada descubre que una de sus víctimas (Madelaine Petsch) todavía está viva, por lo que regresan para terminar el trabajo.

«Gabby’s Dollhouse», una de las pocas películas con clasificación G en estos días, apunta de $ 12 millones a $ 15 millones de 3.500 teatros norteamericanos. Cuesta $ 32 millones para producir. Basado en la exitosa serie Netflix para preescolares, la historia sigue a Gabby mientras se dirige con su abuela (Gloria Estefan) para salvar su casa de muñecas de una malvada dama de gato (Kristen Wiig).