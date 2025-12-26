Ondear la bandera del Movimiento Aceh Libre se considera provocativo y los observadores piden al gobierno que tome medidas firmes

Yakarta, VIVA – El fenómeno de izar la bandera del Movimiento Aceh Merdeka o GAM está acaparando el protagonismo. Observador político Considera que el gobierno debe responder con firmeza, pero aún así priorizar un enfoque persuasivo para mantener la estabilidad y la paz en Aceh.

El observador político y director ejecutivo de Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, subrayó que la paz en Aceh fue el resultado de un proceso largo y lleno de sacrificios. Por lo tanto, todo símbolo y narrativa que tenga el potencial de revivir conflictos pasados ​​debe tomarse en serio.

«Mantener la paz significa cerrar todo espacio para la reactivación de símbolos de conflictos pasados», dijo Iwan en Yakarta, el viernes 26 de diciembre de 2025, citado por Antara.

Evalúa el swing. bandera del juego no es sólo una expresión simbólica, sino una forma de provocación que puede desencadenar malestar en la sociedad. Además, esta acción tuvo lugar cuando Aceh todavía estaba abrumada por el dolor debido a las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra.

Según Iwan, hay fuertes acusaciones de que varias partes están aprovechando la situación de desastre para construir una narrativa como si el Estado no estuviera presente en el sufrimiento del pueblo de Aceh. Esto, dijo, se vio reforzado por el aumento de los ataques de opinión en las redes sociales que distorsionaron los hechos sobre el terreno.

«Los hechos de la ayuda y el trabajo de recuperación se omiten deliberadamente en el marco. El objetivo es crear la percepción de que el Estado está descuidando u oprimiendo», dijo.

Añadió que esta narrativa a menudo ignora el papel del TNI, la Policía Nacional, los voluntarios y los gobiernos regionales y centrales en el manejo de desastres. Este esfuerzo se ve como una forma de minimizar el papel del Estado que tiene el potencial de influir en las emociones públicas.

Iwan también destacó la respuesta de las autoridades al disolver la acción de izamiento de bandera del GAM en Lhokseumawe, Aceh, el jueves 25 de diciembre de 2025. Aunque en las redes sociales hubo sugerencias de intimidación, consideró que aún eran necesarias medidas policiales para evitar un conflicto más amplio.

El TNI dispersa una acción masiva con banderas del GAM en Lhokseumawe

«La provocación surgió cuando el pueblo de Aceh estaba de luto por el desastre. Esta condición emocional se utilizó para generar un sentimiento de injusticia. Esto aumentó el riesgo de conflicto horizontal y deslegitimación del Estado», afirmó.

Anteriormente se informó que agentes del TNI AD de Korem 011/Lilawangsa dispersaron la acción de un grupo de personas que portaban banderas del GAM en la carretera nacional que cruza Banda Aceh-Medan, precisamente en Simpang Kandang, distrito de Muara Dua, ciudad de Lhokseumawe.