‘Once We Were Us’ y ‘Avatar 3’ luchan por liderar la taquilla de Corea

Drama romántico local”Una vez fuimos nosotros» y el gigante de la ciencia ficción de James Cameron «Avatar: Fuego y Ceniza” se repartió los honores en la taquilla de Corea del Sur este fin de semana: la primera obtuvo la mayor cantidad de ventas de entradas y la segunda obtuvo los mayores ingresos.

“Once We Were Us” ascendió al puesto número uno en términos de entradas, poniendo fin al reinado de tres semanas de la tricuela de “Avatar”. La película recaudó 2,3 millones de dólares con 340.267 espectadores entre el viernes y el domingo. Desde su estreno el 31 de diciembre, la película ha acumulado un total de 6,9 ​​millones de dólares gracias a 1.046.417 entradas, según datos de KOBIS, el servicio de seguimiento gestionado por el Korean Film Council.

<br />

Dirigida por Kim Do-young, “Once We Were Us” es una nueva versión coreana del éxito chino de 2018 “Us and Them”. Protagonizada por Koo Kyo-hwan y Moon Ga-young, la película sigue a dos ex amantes que inesperadamente se cruzan años después de su ruptura, confrontando emociones no resueltas y las vidas que han construido separados.

Mientras que “Once We Were Us” vendió más entradas, “Avatar: Fire and Ash” retuvo la corona de ingresos. La película recaudó 2,6 millones de dólares durante el fin de semana con 316.262 entradas. La película ha recaudado ya 48,1 millones de dólares con 6.079.644 espectadores desde su estreno a mediados de diciembre.

«Disney»Zootopía 2» se mantuvo como la única superproducción de animación en las primeras posiciones, manteniendo el tercer lugar. La secuela recaudó 887.595 dólares durante el fin de semana con 133.639 espectadores, elevando su total acumulado a 54,8 millones de dólares de 8.313.926 espectadores.

El lanzamiento coreano “Choir of God” debutó en cuarto lugar. Dirigido por Kim Hyeong-hyeop, el drama musical marca el regreso a la pantalla grande del actor Park Si-hoo. La película sigue los esfuerzos por eludir las sanciones internacionales buscando ayuda de una ONG húngara para construir iglesias en Pyongyang. Recaudó 609.305 dólares durante el fin de semana con 89.857 entradas, con lo que su total asciende a 1,6 millones de dólares con 260.431 entradas.

Completando el top cinco estaba otro título local, “Incluso si este amor desaparece del mundo esta noche”. Basado en la novela de Ichijo Misaki, el romance está protagonizado por Choo Young-woo y Shin Sia. Dirigida por Kim Hye-young, la película es un romance agridulce de secundaria centrado en una chica con amnesia anterógrada cuyos recuerdos se reinician cada mañana. A lo largo del fin de semana recaudó 441.507 dólares con 65.744 entradas, para un total acumulado de 5,1 millones de dólares con 779.299 entradas.

La animación japonesa «Crayon Shinchan the movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers» ocupó el sexto lugar con 180.668 dólares de 27.869 entradas y un total de 2,9 millones de dólares. Le siguió “La película Bob Esponja: Búsqueda de Pantalones Cuadrados”, de Paramount, que recaudó 66.903 dólares con 11.120 entradas y un total acumulado de 488.136 dólares.

Más abajo en la clasificación, la comedia dirigida por Aziz Ansari, “Good Fortune”, y protagonizada por Ansari junto a Seth Rogen y Keanu Reeves, quedó en octavo lugar con 60.466 dólares de 9.816 entradas y ahora tiene un acumulado de 122.891 dólares. La nueva película “Arctic Dogs: In Search of Arctic Idol” abrió en noveno lugar con 34.810 dólares de 7.146 entradas, mientras que “Pororo the Movie: Sweet Castle Adventure” completó el top ten con 41.322 dólares de 6.818 entradas y un acumulado de 1,4 millones de dólares.

El mercado en general experimentó un enfriamiento significativo tras el aumento de las vacaciones. Las 10 películas principales recaudaron colectivamente 7,9 millones de dólares durante el fin de semana, una caída con respecto a los 10,6 millones de dólares del fin de semana pasado.