‘On the Sea’ de Helen Walsh al estreno mundial en Edimburgo

Para Helen Walsh, el lugar es lo primero.

«El lugar siempre es mi punto de partida. Es una fuerza activa que da forma e informa nuestras identidades bien a lo largo de nuestras vidas», dijo el novelista convertido en director, cuya característica de segundo año «On the Sea» se estrena en la competencia en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo.

Después de su debut en 2015, «The Violators», que también se inclinó en Edimburgo y le valió un reconocimiento británico de BAFTA: escritor y novelista galardonado Walsh regresa al festival con otro drama íntimo y arraigado.

Producidos por David A. Hughes y David Moores de las películas de Red Union de Merseyside, «On the Sea» finalmente se hizo por menos de £ 1 millón ($ 1.36 millones).

Walsh admite que la escalada regresó con compensaciones, pero sus productores adoptaron el desafío. «Tuvimos un guión realmente fuerte y Helen había encontrado la química perfecta en Barry Ward y Lorne Macfadyen», dice el productor David Moores. «Teníamos una ventana apretada para la disponibilidad de los actores como dúo más el calendario estacional de las camas de mejillón a considerar. Consideramos retrasar el rodaje para elevar las finanzas adicionales, pero finalmente decidimos optar por disparar con nuestro elenco preferido con un presupuesto más pequeño.

Helen favorece trabajar con una pequeña e íntima tripulación y le gusta disparar dentro de un radio de 5-10 millas, que se adaptaba a nuestro modelo escalado. Hubo inevitablemente compromisos, pero muy pocos de estos fueron creativos. Fue un gran desafío, pero todo nuestro equipo compró el aspecto ‘guerrillero+’ de la sesión y fue más allá para ayudar a Helen a alcanzar su visión «.

Barry Ward («Bad Sisters»), Lorne MacFadyen («Vigil») y Liz White («Life on Mars») lideran el elenco. Ward interpreta a Jack, un trabajador de la cama de mejillón que ha estado casado con Maggie (White) durante más de la mitad de su vida. Jack asume que su hijo adolescente se unirá al negocio familiar, trabajando junto a su hermano Dyfan y los tres hijos de Dyfan, hasta que la llegada de Deckhand Daniel (Macfadyen) lo obliga a enfrentar verdades suprimidas.

«Quería hacer una película sobre un buen hombre de un pequeño pueblo pesquero, que ha vivido por los principios de la familia, la comunidad y la iglesia», dijo Walsh. «Él toma la decisión trascendental de salir a mediados de la vida, un momento en que corre el riesgo de perder todo lo que él aprecia».

El camino hacia «On the Sea» comenzó con la ubicación en lugar de la historia. Walsh pasó años buscando, desde Oban hasta la Isla de Man, antes de encontrarse con los hombres de mejillones del estrecho de Menai. «Desde el momento en que vi las camas, supe que tenía que escribir sobre ellas. Es una tradición desaparecida. Estos hombres enormes y estoicos salen todos los días, incluso cuando ya no tiene sentido financiero». Ella describió.

La directora se incrustó en la comunidad, obtuvo extras locales y pasó semanas en las camas. «Cuando obtienes por primera vez en algún lugar, estás imponiendo tus propias mitologías. Pasando tiempo allí eliminó eso», dijo.

Trabajando con el director de fotografía Sam Goldie, Walsh construyó un lenguaje visual meses antes de disparar. «La mayor parte de la primera mitad está en primer plano, para crear la claustrofobia de Jack en este paisaje cerrado y opresivo que ama y resiente», explicó. «Solo cuando llega Daniel, nos inclinamos en los grandes anchos: literalmente rompe los límites de Jack».

La edición fue igualmente transformadora. «Inicialmente, había tres historias: el matrimonio, la atracción y la familia de hombres atados a la tradición. Pero el viaje de Jack se convirtió en la fuerza centrífuga», describió Walsh. Uno de los momentos más afectantes de la película, un gesto tranquilo de empatía entre Jack de Barry Ward y la recién llegada Leisa Gwenllian, que interpreta a la novia de su hijo, nació de la edición. Al ver cortes tempranos, Walsh se dio cuenta de que la historia de Jack se sentía «incesante» en su desolación. «Mi estómago se hundió. Era desesperado para Jack, demasiado desesperado», recordó. Volvió a filmar la escena discreta pero clave, que describe como «un simple acto de amabilidad humana» en el punto más bajo de Jack. «Insinúa el optimismo que la generación más joven podría traer. No había un ojo seco en la habitación cuando lo filmamos».

El rendimiento de Ward resultó crucial. «Barry dice mucho con tan poco, y nuestra lente nunca se cansa de él», dijo Walsh. Para ayudar a transmitir el mundo interior de Jack, ella le dio la notable y tranquila novela de Robert Seethaler «toda una vida». Para MacFadyen, cuya presencia disruptiva es fundamental para la pieza, sugirió el «Who Killed My Father» de Édouard Louis para explorar la compleja historia de fondo de Daniel.

Mientras «en el mar» representa prejuicios, resiste la caricatura a través de su especificidad de esta comunidad, en este lugar de mar y tierra, en este momento. «Se trata de respetar a la comunidad que está retratando, involucrándolos desde el principio y de permitirse ser desafiado», dijo Walsh. «Creo que las directores femeninas pueden abrir espacios para representaciones más matizadas de masculinidad. La marea está girando».

Para Walsh, la historia finalmente se reduce a la resiliencia. «Quería hacer una película sobre coraje y esperanza», concluye. «Crecí en una pequeña ciudad como la de Jack, y entiendo por qué tomó las decisiones que tomó, por qué se casó con una mujer cuando su corazón estaba con los hombres».

Con ventas manejadas por El asunto amarillo«On the Sea» se estrenará en competencia por Edimburgo Premio Sean Connery.