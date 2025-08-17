Omar Gheraoed por Kin de los que desaparecieron en J&K Flash inundaciones







La ira de las personas que buscan información sobre sus parientes que faltan después de una nube de nubes es bastante comprensible, Jammu y Cachemira El primer ministro Omar Abdullah dijo el sábado después de que varios locales lo enfrentaron en Chasoti y desahogaron su frustración.

Dijo que el enfoque de la operación de rescate en este momento es encontrar a los que todavía están atrapados bajo los escombros. Una operación coordinada de rescate y socorro está en marcha en la aldea, donde sus familias han sido reportadas por sus familias, incluso cuando los lugareños y testigos afirman que cientos de inundaciones repentinas y enterradas bajo rocas gigantes, troncos de madera y escombros.

Abdullah llegó al chasoti golpeado en la nube, el último pueblo motorable en ruta hacia el templo Machail Mata en el Distrito de KishtwarEn coche esta mañana y enfrentaron a algunas personas que no estaban contentas con los esfuerzos de rescate y ayuda. «Puedo entender su ira. Han estado esperando a sus familiares desaparecidos durante los últimos dos días. Quieren una respuesta. Quieren saber si sus miembros de su familia saldrán con vida o no», dijo a los periodistas en su viaje de regreso.

El primer ministro dijo que la demanda de la gente es que si los que están desaparecidos ya no están vivos, entonces los cuerpos deben ser entregados a ellos lo antes posible para los últimos ritos. «En este momento, no es realmente una operación de alivio. Nos estamos centrando en rescatar a las personas lo más lejos posible. Después de eso, el objetivo sería recuperar los cuerpos con el mejor sentido posible».

«El número fluctuará un poco, pero no creo que el número llegará a 500 o 1,000 como se proyecta. En este momento, son 80, que también es un gran número». La tragedia golpeó Chasoti Alrededor de las 12.25 pm del 14 de agosto.

