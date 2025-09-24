





Ministro en jefe de Jammu y Cachemira Omar Abdullah El miércoles, dijo que se estaba desarrollando una impresión en el Territorio de la Unión de que su estado no será restaurada ya que el BJP no pudo ganar las elecciones de la Asamblea el año pasado.

Dijo que BJP fue el único partido que se opuso a la restauración del estado.

«A veces parece que las personas de Jammu y Cachemira no obtendrán la estadidad porque el BJP perdió las elecciones. Esto es una injusticia porque en ninguna parte dijo que la estadidad se restaurará solo si el BJP gana», dijo Abdullah a los medios fuera de su oficina privada.

«Si hay oposición a la restauración de la estadidad, solo viene del BJP», dijo.

Abdullah dijo que el mayor desafío antes de su gobierno de 11 meses es que Jammu y Cachemira no es un estado.

«La forma en que se prometió a la gente y se informó a la Corte Suprema, esperábamos que fuera un proceso de tres pasos: la primera delimitación, luego las elecciones, seguidas de la restauración de la estadidad», dijo el primer ministro.

«La delimitación ocurrió, las elecciones se llevaron a cabo y las personas participaron con entusiasmo en las encuestas. Fue mala suerte para el BJP que no ganaron las encuestas, pero las personas no pueden ser castigadas por eso», dijo.

En turismo En Cachemira, Abdullah dijo que las partes interesadas no están contentos.

«Hicimos esfuerzos para el renacimiento del turismo en el valle. Pero los turistas no llegaron en números como esperábamos. Pero continuaremos nuestros esfuerzos», dijo.

Cuando se le preguntó sobre la controversia que rodea la campaña ‘I Love Muhammad`, Abdullah dijo que solo una «persona mentalmente enferma» puede presentar un caso al escribir estas palabras.

«¿Quién puede tener un problema con estas tres palabras? No entiendo cómo puede convertirse en una base para el arresto», afirmó.

«Me gustaría que los tribunales lo hagan bien lo antes posible. ¿Cómo es ilegal escribir que amo a Muhammad?» preguntó.

Abdullah dijo que incluso si la campaña estaba vinculada a los musulmanes, el acto de escribir ‘Amo a Muhammad` no puede ser ilegal.

«¿No hay gente de otras religiones alabando a sus personas y líderes santos? Cuando viajas fuera de Cachemira, apenas hay un vehículo que no tenga una imagen de una deidad. Si eso no es ilegal, ¿cómo se vuelve ilegal?» preguntó.

