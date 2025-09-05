Omar Abdullah golpea a Jammu y Cachemira LG Govt sobre Eid-e-Milad Holiday Row







Jammu y Cachemira Primer Ministro Omar Abdullah El viernes criticó a la administración del teniente gobernador Manoj Sinha por negarse a reprogramar las vacaciones en Eid-e-Milad-Un-Nabi a pesar de las repetidas solicitudes.

Abdullah calificó la medida en una decisión «deliberada» de un gobierno no elegido, describiéndola como «desconsiderado y diseñado para dañar los sentimientos de la gente».

«El calendario impreso por la prensa del gobierno es muy claro,» sujeto a la aparición de la luna «. Significa que las vacaciones están sujetas a cambios dependiendo del avistamiento de la luna ”, dijo Abdullah en una publicación sobre X de su mango personal.

Mientras Eid-e-Milad se celebra en J&K el sábado según el calendario lunar islámico, la fiesta se observó el viernes, en línea con la lista anual de vacaciones emitida anteriormente por la administración.

El Ministro de Salud y Educación, Sakina Itoo, también acusó a la administración LG de «jugar con las emociones de la gente».

“Esto es totalmente injusto. Eid-e-Milad, una ocasión sagrada para Musulmanes Worldwide, no se observa como unas vacaciones en la fecha correcta en J&K. ¿Qué significa ‘sujeto a la apariencia de la luna’ si no se sigue? » Itoo preguntó en X. Agregó que «a pesar de las repetidas solicitudes», la oficina de LG no tomó medidas, enfatizando que tales decisiones deberían descansar con un gobierno electo.

El presidente jefe de Cachemira y el presidente de la Conferencia Hurriyat, Mirwaiz Umar Farooq, también condenó a las autoridades por no reprogramar las vacaciones.

«Condenar enérgicamente el total desprecio de las autoridades por la venerada ocasión de Eid-e-Milad-Un-Nabi, quien por segundo año consecutivo no ha podido reprogramar las vacaciones de acuerdo con la fecha real, ignorando los sentimientos de la comunidad musulmana», dijo Mirwaiz en un puesto en X.

Llamando a la medida «negligencia deliberada», Mirwaiz dijo que era inaceptable para los musulmanes de J&K, quienes lo «protestan». También criticó el silencio del gobierno electo, diciendo: “No pueden tomar una posición sobre ningún tema de la gente de J&K. También lo elevaré en mi sermón de juma (viernes) al Mezquita hoy.»

El líder del Partido Demócrata del Pueblo (PDP), Iltija Mufti, calificó el incedimiento de las vacaciones «desafortunadas».

«Qué desafortunado que una bendita ocasión como Eid-e-Milad para los musulmanes de todo el mundo ni siquiera se esté observando el día correcto en J&K», dijo Mufti en X.

Acusó al gobierno dirigido por la Conferencia Nacional de legitimación y normalización de tales «decisiones atroz» a pesar de tener una mayoría.

«El único estado de mayoría musulmana de la India ni siquiera tiene la libertad de declarar nuestras apreciadas ocasiones religiosas», agregó.

La administración de LG se ha negado previamente a alterar el Eid vacaciones también.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente