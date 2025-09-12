





Jammu y Cachemira El primer ministro Omar Abdullah expresó el viernes la gratitud al gobierno de Maharashtra por contribuir con Rs Five Crore al fondo de ayuda del Territorio de la Unión.

Abdullah dijo que tales gestos de solidaridad fortalecen el espíritu de la unidad y la responsabilidad compartida en los estados.

«El primer ministro expresó su gratitud al gobierno de Maharashtra por contribuir con Rs 5 millones de rupias al Fondo de Ayuda del Ministro Principal de J&K. Dijo que tales gestos de solidaridad fortalecen el espíritu de la unidad y compartieron la responsabilidad en todos los estados», dijo el CM sobre su manejo oficial sobre X.

El jefe ministro También expresó su gratitud al premio Padma Shri y editor del Grupo Punjab Kesari/Hind Samachar, Vijay Chopra, por contribuir con Rs 11 lakh al Fondo de Ayuda CM en apoyo de las familias afectadas por las inundaciones.

Muchas áreas de Jammu y Cachemira fueron testigos de inundaciones después de fuertes lluvias que dañaron las carreteras y la infraestructura.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente