





Ministro Principal de Jammu y Cachemira Omar Abdullah El jueves cumplió un año en el cargo, pero la restauración de la condición de Estado, su principal promesa electoral, aún no está a la vista. Abdullah prestó juramento como primer ministro principal del territorio de la Unión de Jammu y Cachemira el 16 de octubre del año pasado después de que su partido consiguiera una victoria aplastante en las elecciones a la asamblea, las primeras del partido en aproximadamente una década.

La mayoría de las promesas del partido de Abdullah, la Conferencia Nacional, siguen sin cumplirse. En su manifiesto «Dignidad, Identidad y Desarrollo», el partido prometió luchar por la plena implementación de la Resolución de Autonomía aprobada por la Asamblea de Jammu y Cachemira en 2000, y restaurar el status quo con respecto a los artículos 370 y 35A, y la condición de Estado hasta el 5 de agosto de 2019.

El partido prometió que, en el período intermedio, se esforzaría por volver a redactar la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira de 2019 y las Reglas de Transacciones Comerciales del Gobierno del Territorio de la Unión de Jammu y Cachemira de 2019. El manifiesto decía que el partido hará esfuerzos para modificar, anular y derogar las leyes posteriores al 5 de agosto de 2019 que afectan el estatus especial de Jammu y Cachemiray proteger los derechos a la tierra y al empleo del pueblo de Jammu y Cachemira.

Sin embargo, durante el primer año, el gobierno de Carolina del Norte no ha podido hacer mucho respecto de estas promesas. Las excepciones: una resolución en su primera reunión de gabinete pidiendo la restauración de la condición de Estado de JK, y otra resolución en la asamblea pidiendo al Centro que elabore un mecanismo constitucional para restaurar el estatus especial del antiguo Estado.

El gobierno enfrenta críticas de los partidos de oposición con base en el valle, así como de sus propias filas, que lo han acusado de «no hacer nada» y «sólo apaciguar a Nueva Delhi y al BJP». El diputado del partido Lok Sabha de Srinagar, Ruhullah Mehdi, admitió que el gobierno había fracasado en el frente político. «Todo lo que había que hacer en el frente político no ha sucedido. Era necesario mostrar intención, pero personalmente creo que eso no se ha demostrado hasta ahora», dijo Mehdi recientemente. El partido gobernante, sin embargo, sostiene que todavía ha hecho la vida más fácil a las masas, incluso con poderes limitados.

El partido dijo que aumentó el fondo de asistencia matrimonial de 50.000 rupias a 75.000 rupias para novias pobres, amplió el servicio de autobús gratuito para mujeres en todos los distritos, lanzó un servicio de autobús inteligente entre distritos, restableció la sesión académica a octubre-noviembre, flexibilizó los derechos de timbre para los parientes consanguíneos que compran tierras o transfieren propiedades, y dio raciones gratuitas a los sectores económicamente más débiles.

El primer ministro a menudo culpa a la división de poder entre el gobierno electo y el vicegobernador por las limitaciones de su gobierno. Persisten muchos desafíos que el gobierno ha enfrentado durante el último año. El 22 de abril Ataque terrorista de Pahalgam Supuso un gran revés para la economía de Jammu y Cachemira y dejó sin turistas al valle.

El conflicto entre India y Pakistán que se produjo tras el ataque de mayo trajo más dificultades a la población local, especialmente en las zonas fronterizas, donde fueron las más afectadas por los bombardeos procedentes del otro lado. Varios murieron en el bombardeo que se produjo con Operación Sindoor. Cuando el gobierno lanzó una campaña para traer turistas de regreso a Cachemira, las lluvias e inundaciones repentinas azotaron aún más la región, reduciendo cualquier posibilidad de reactivación del turismo antes del inicio del invierno.

El gobierno de Abdullah enfrenta aún más críticas por no decidir sobre la política de reservas existente, que ha reducido la cuota de categoría general en empleos gubernamentales y admisiones universitarias al 30 por ciento. En diciembre del año pasado se formó un subcomité de gabinete tras las protestas estudiantiles. Si bien ese subcomité presentó su informe hace cuatro meses, todavía no ha surgido nada sustancial.

