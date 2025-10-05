‘Omaha’, ‘Nino’ ​​tome los máximos honores en Jakarta World Cinema

El Jakarta World Cinema Festival envolvió su cuarta edición con una ceremonia de cierre en CGV Grand Indonesia, presentando ganadores en sus largometrajes y competiciones de cortometrajes.

Joachim Trier «Valor sentimental«Se llevó a casa el Premio de la Audiencia JWC, votado directamente por los asistentes al festival. En la primera competencia de largometrajes, el jurado otorgó al Mejor Director a Pauline Loquès por»Nino«Mientras que Cole Webley» «Omaha«Ganó la mejor película.

La competencia de cortometrajes de Klikfilm celebró el talento indonesio emergente con cuatro premios. El «Babon» de Sinung Winahyoko reclamó el primer lugar y un fondo cinematográfico, mientras que «Darma» de Joni Astin Ariadi tomó el primer segundo lugar (también recibió un fondo de película) y «Pembayun» de Ardian Parasto colocado como segundo finalista (Fondo de largometrajes también). «Wahyu» de Nada Leo Prakasa ganó el premio favorito de la audiencia y un premio en efectivo de IDR50 millones ($ 3,000).

El festival contó con 185 películas de 66 países este año, atrayendo a 208,111 asistentes a través de proyecciones en línea y experiencias de cine en persona en Yakarta.

Fadli Zon, ministro de cultura de Indonesia, asistió a la ceremonia de clausura y dijo: «El cine mundial de Yakarta es un evento muy importante para el ecosistema cinematográfico de Indonesia, donde se convierte en un espacio para la discusión y una celebración del cine. Nuestra industria cinematográfica es algo que debemos nutrir, y hasta ahora su desarrollo ha sido muy positivo».

Agregó: «A través de JWC, también estamos muy contentos de ver que varios cineastas jóvenes ahora tienen la oportunidad de hacer sus primeros largometrajes financiadas por Klikfilm. Esperamos que haya más plataformas como esta».

El director ejecutivo Frederica calificó la edición «Un punto de inflexión para nosotros», señalando la abrumadora respuesta de la audiencia. «Estamos especialmente orgullosos de brindar oportunidades para que los jóvenes cineastas indonesios hagan la transición de pantalones cortos a largometrajes», dijo.

La directora del festival, Shandy Gasella, se hizo eco del sentimiento: «La respuesta de la audiencia a JWC 2025 ha sido extraordinaria. Desde proyecciones agotadas hasta la emoción en torno a la competencia de cortometrajes, esto muestra que los espacios para apreciar tanto el cine mundial como el local están creciendo».

Fundada en 2022, Jakarta World Cinema está impulsado por Klikfilm y con el apoyo de CGV Cinemas.