Olvídese de la derrota ante Arabia Saudita, Kevin Diks se centra en Irak

Yeda, VIVA -bek Selección Nacional de Indonesia Kevin Dicks destacó que el plantel de Garuda se había olvidado de la derrota por 2-3 ante Arabia Saudita y estaba listo para afrontar el importante partido contra Equipo nacional iraquí en la continuación de la cuarta ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática.

Lea también: La selección de Indonesia es siempre un refrigerio iraquí, aquí está la reacción de Patrick Kluivert



Indonesia jugará el segundo partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 en la zona asiática contra Irak en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah, el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB.

«Como dijo el entrenador (Patrick Kluivert), este será un partido difícil. Nos hemos preparado bien y estamos muy motivados», dijo Diks en una rueda de prensa previa al partido en Yeda, según una grabación de audio recibida por los periodistas el viernes.

Diks admitió que el partido anterior fue decepcionante, pero destacó la importancia de centrarse en las cosas que se pueden cambiar.

«Hay que centrarse en lo que se puede cambiar, no en el pasado. Estamos preparados para el próximo partido», afirmó el jugador del Borussia Moenchengladbach.

El jugador de origen holandés también abordó la presión tras no ejecutar un penalti en un momento importante. De hecho, Diks falló un penalti en el partido contra Australia en la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática, en marzo.

Lea también: Observador: La composición de los jugadores de la selección indonesia será la clave para conquistar Irak



Sin embargo, en el partido contra Arabia Saudita disputado el jueves (10/9), ejecutó con éxito los dos penales que le habían sido asignados.

«Eso es parte del fútbol. He lanzado muchos penaltis desde entonces, así que no estaba preocupado. Sabía dónde patear y los tomé con confianza», dijo.

Diks calificó el partido contra Irak como una «gran final» para Indonesia, que está decidida a conseguir todos los puntos para mantener sus esperanzas de clasificarse para la ronda final o al menos clasificarse para la quinta ronda de clasificación.

Lea también: ¿Kluivert vuelve a convertir a Justin Hubner y Rizky Ridho en reservas en la selección nacional de Indonesia vs Irak?



Indonesia ocupa actualmente la tercera o última posición en la clasificación del Grupo B con cero puntos. Sin embargo, la posibilidad de que Indonesia se clasifique directamente para el Mundial de 2026 sigue abierta, teniendo en cuenta el partido contra Irak, así como el partido de Arabia Saudita contra Irak que tendrá lugar el miércoles (15/10). (Hormiga)