¡Olvida la oficina, es hora de ser un manita!

Yakarta, Viva – Cuando muchos jóvenes tienen miedo de perder su trabajo debido a la automatización e inteligencia artificial (AI), CEO Nvidia Jensen Huang En su lugar, tenga una vista diferente. Según él, el futuro del mundo del trabajo no será dominado por «Tech Bros.» o los trabajadores de oficina cuidadosamente demandados.

Sin embargo, por trabajadores de campo como artesanos eléctricos, enchufes y carpintero. En su entrevista con Channel 4 News en Inglaterra, Huang enfatizó que «los trabajadores calificados serán la columna vertebral de la nueva economía»

Esto no es solo una teoría, sino que preparó grandes fondos para que esto suceda. Huang dijo que el desarrollo de centros de datos masivos para apoyar la IA crearía cientos de miles de empleos en el sector técnico.

Dio un ejemplo, se necesitarán profesiones como artesanos eléctricos, enchufes y carpinteros en grandes cantidades para construir centros de fábrica y datos.

«Necesitaremos cientos de miles de ellos para construir todas estas instalaciones», dijo, como se cita FortunaLunes 6 de octubre de 2025.

Según él, este sector continuará «multiplicándose cada año», junto con las altísimas necesidades de la infraestructura de IA.

No hay necesidad de un alto grado para un salario alto



El fundador y jefe del ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Huang dijo que un proyecto de centro de datos de 250,000 pies cuadrados podría emplear hasta 1,500 trabajadores de la construcción … muchos de ellos podrían embolsarse más de US $ 100,000 (alrededor de Rp1.65 mil millones) por año, incluidas las horas extras, y todos sin la necesidad de diplomas universitarios.

Después de completar la construcción, se necesitarán alrededor de 50 trabajadores para operar la instalación. Curiosamente, cada trabajo en el centro de datos traerá 3-4 nuevos empleos en todo el área.

Nvidia intervino con billones de inversión

Huang no solo está hablando. Lo demostró a través de la acción concreta, Karen Nvidia recientemente vertió US $ 100 mil millones (alrededor de Rp1,650 billones) para invertir en OpenAI, para construir una red de centros de datos basada en chips Nvidia Ai Nvidia.

Según McKinsey, se proyecta que el gasto de capital global para los centros de datos alcanzará US $ 7 billones (alrededor de Rp. 115 Quitillion) en 2030.

La opinión de Huang también estaba en línea con las preocupaciones de los líderes de las principales empresas del mundo. El CEO de BlackRock, Larry Fink, advirtió que la falta de mano de obra calificada podría ser una «tormenta perfecta» que obstaculizó la expansión de la industria de la IA.