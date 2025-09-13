Olla Ramlan subió un video de transición de maquillaje, los internautas mencionados sobre la guía

VIVA – Decisión Ser Ramlan Para no usar el hijab hace algún tiempo, cosecha muchas críticas picantes de los usuarios de las redes sociales. Incluso hoy, los gestos de Olla Ramlan continúan siendo monitoreados por los internautas. Después de recibir críticas después de aparecer como DJ en uno de los clubes.

Leer también: Más popular: Video Olla Ramlan bailó en el club, heredero Benjamin Sueb Ngamuk



Ahora, Olla Ramlan volvió a recibir críticas picantes de los internautas porque se consideraba «más allá». Los comentarios negativos de los internautas comenzaron cuando Olla Ramlan subió una foto de su transición de maquillaje en su cuenta personal de Tiktok subida hace algún tiempo.

En el video, Olla Ramlan fue visto sentado frente al tocador, él mismo se había arreglado el cabello al trenzarlo hacia el lado derecho. También fue visto usando una camiseta sin mangas negra y sonriendo a la cámara. La madre de tres hijos también bailó para mover sus hombros como marcador para la transición para cambiar su maquillaje.

Leer también: Video viral Olla Ramlan Joget en el club, cosechando la cosecha de los internautas: pobre decepcionado con la gente, así que esto



En esa transición apareció, Olla Ramlan fue visto utilizando un top rojo a cuadros. En cuanto al maquillaje, eligió el color de Bold con lápiz labial rojo brillante, rubor rojo y sombra de ojos de color brillante.

Olla también fue visto usando una serie de accesorios en sus oídos, como aretes grandes en cada dos en su oído derecho e izquierdo. También mostró brevemente los resultados del maquillaje en su rostro hacia la cámara mientras bailaba.

Leer también: Olla Ramlan Comeback: Primera aparición después de la aspiradora hace que los fanáticos caigan



«El maquillaje puede ocultar su rostro, pero no puede ocultar su corazón (el maquillaje de la cara puede cubrir su cara pero no cubre su corazón)», escribió Olla Ramlan en su subtítulo.

De repente, la carga inmediatamente cosechó los comentarios de muchos internautas. Algunos de ellos dieron comentarios que aludieron a su decisión de liberar al hijab con su cercanía con el creador de su exhusband, Aufar Hutapea.

«Muy horrorizado … si Allah ha tomado la guía de alguien», comentó los internautas.

«Demasiado doloroso para que Aufar dejara de esto podría ser así», dijo otro.

«Lo siento, la gente ha agregado que la edad cambia a mejor, esto se invierte», dijo otro.