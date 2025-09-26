Olla Ramlan reveló el período oscuro, tenía la intención de terminar su vida tres veces

VIVA – número Ser Ramlan De vuelta en el foco público. No solo por su regreso a la industria del entretenimiento en el país con un estilo largo sin hijab, sino también por la sorprendente confesión que acababa de revelarse.

La presentadora y actriz cuenta el lado oscuro de su vida que rara vez es conocido por el público. Olla reveló abiertamente que estaba en el punto más bajo y tenía la intención de terminar su vida tres veces. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si es inútil, inútil, queremos poner fin a la vida. Ese es en realidad nuestro mayor pecado, (ya) tres veces», dijo Olla Ramlan en el programa de televisión, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

La ex esposa de Aufar Hutapea dijo que en ese momento se sentía roto e indefenso. Aunque en las redes sociales se ve feliz, la realidad es muy diferente.

«Debido a que la gente no sabe, la gente simplemente ve ‘Oh Olla Happy’. Sí, eso es lo que solo veo en las redes sociales», continuó.

Explicó que solo él y Dios realmente conocían sus sentimientos más profundos.

«El único aquí es que yo y Dios sabemos, nadie también lo sabemos», agregó nuevamente.

Olla agregó, a pesar de que el público y los amigos cercanos no estaban al tanto de la condición, algunas de sus personas más cercanas podrían haber conocido la situación.

«Tal vez el gerente de personas a mi alrededor lo sabe, pero tú y mi mejor amigo lo saben», concluyó Olla.