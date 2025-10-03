¡Olla Ramlan admite a un esposo! Esta es su figura

VIVA – Ser Ramlan Relveló sin rodeos que ahora tiene un marido. Sin embargo, no en la vida real sino en su papel en la última serie titulada Escuela secundaria secreta que se emitió en la plataforma de transmisión Vio el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Entiendo la razón por la cual Olla Ramlan quiere terminar con la vida: la gente no sabe el dolor …



Olla Ramlan finalmente volvió a actuar y entretuvo a sus fanáticos con personajes que nunca antes había jugado. Olla Ramlan dijo que su papel en esta serie debe estar en armonía con su co -estrella que desempeña el papel del esposo, a saber Teuku Zacky.

«Mi papel tiene que ser armonioso. Pero no se puede disipar mucho, claramente tengo un esposo, esta es la persona», dijo Olla Ramlan, en la alfombra roja Serial Secret High School en Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Olla Ramlan reveló el período oscuro, tenía la intención de terminar su vida tres veces



Olla Ramlan admitió que el papel en esta serie fue su sueño durante mucho tiempo. Teniendo en cuenta que no había estado actuando durante mucho tiempo, Olla Ramlan trató de hacer la mejor preparación posible para que los resultados en la pantalla no decepcionaran.

También se aseguró de que su personaje en la última serie de adolescentes nunca se hubiera obtenido en su serie o telenovelas anteriores.

Leer también: Aclaración de Olla Ramlan sobre su relación con Teuku Ryan, se reveló algo que me hizo familiarizarme



«Estos son mis sueños después de no filmar durante mucho tiempo. ¿Cuál es el papel de qué? ¿Qué es definitivamente nunca antes, ya sea telenovelas, series o películas», explicó Olla Ramlan.

Sinopsis Serial Secret High School

La serie Secret High School es una adaptación de la novela del Universo Alternate (AU) del mismo nombre, que es muy popular en la plataforma Tiktok y logró atraer a más de 26 millones de espectadores. Esta historia está protagonizada por una serie de famosos actores y actrices indonesias, incluidos Isaiah Abraham, Tissa Biani, Febrantic Teja, Ryan Winter, Florian Rutters, Rafly Altama y Bianura.

Combinando elementos del drama adolescente con thriller, misterio y acción, esta serie ambientada en la escuela secundaria de Sudharma, una escuela cubierta por la amenaza de misterioso terror.

La historia principal sigue a Shaka, un joven policía que eligió disfrazarse como un nuevo estudiante en la escuela secundaria de Sudharma. El propósito del disfraz de Shaka es investigar directamente el caso de la pérdida de su hermano menor, Seno, que ocurre misteriosamente. Shaka sospecha que este caso puede estar relacionado con el programa de intercambio de estudiantes en la escuela.