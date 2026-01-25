Olivia Wilde luce un pin de ICE en Sundance; Dice que está «horrorizada»

Olivia Wilde esta en el Festival de Cine de Sundance con dos películas, pero como la mayoría de los demás este fin de semana, está preocupada por la devastadora noticia de que Alex Pretti, una enfermera de 37 años, fue asesinada por ICE en Minnesota el sábado por la mañana.

En la alfombra roja de la comedia de Seth Rogen que dirigió: “La invitación«, Wilde tuvo algunas palabras emotivas sobre lo que está sucediendo en el país en este momento. «Todos estamos aquí para celebrar algo realmente hermoso y esperanzador en la narración cinematográfica», dijo. «Pero el mundo está sufriendo en este momento, y este país está sufriendo. Y es espantoso”.

“Estoy consternado y asqueado”, continuó Wilde sobre la alfombra. «No podemos pasar un día más aceptando esto como nuestra nueva norma. Es escandaloso. Se está asesinando a gente. Y no quiero normalizar ver cómo se asesina a gente en Internet. En las películas. Es. Es espantoso. Y si podemos hacer algo aquí para apoyar el movimiento para expulsar a ICE, para deslegitimar a esta organización increíblemente criminal, entonces eso es lo que deberíamos estar haciendo».

Wilde, que también está en el festival para promocionar su aparición en “I Want Your Sex” de Gregg Araki, dijo que era inspirador ver a tanta gente protestando por el despliegue de ICE por parte del gobierno.

“Creo que muchos estadounidenses están [speaking out]. Quiero decir, ves las marchas que ocurren en todo el país. Los estadounidenses están hablando en grandes cantidades y es peligroso ser manifestante ahora y la gente sigue saliendo a las calles, lo cual es increíblemente inspirador”.

Más temprano el sábado, Natalie Portman llevaba alfileres diciendo “ICE Out” y “Be Good” mientras habla de su película “The Gallerist” en el Variedad Estudio. «Esta es una comunidad muy alegre que celebra la película y estamos muy emocionados de mostrar ‘The Gallerist’, pero también estamos en un momento de la historia de nuestro país que es bastante devastador», dijo Portman. «Es realmente imposible no hablar de lo que está sucediendo en este momento y de la brutalidad de ICE y de cómo tiene que detenerse de inmediato. Pero también hay una hermosa comunidad que los estadounidenses están mostrando en este momento. Están defendiéndose unos a otros, protegiéndose unos a otros y luchando por su libertad. Es un momento agridulce para celebrar algo de lo que estamos tan orgullosos en el contexto de nuestra nación en dolor».