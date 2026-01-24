Olivia Wilde dice que el sexo en las películas no es realista

Olivia Wilde dice que la Generación Z quiere ver menos sexo en las películas y la televisión porque «ya no quieren ver falta de autenticidad». Según un estudiar de UCLA, casi la mitad de la Generación Z (48,4%) cree que hay «demasiado sexo y contenido sexual en la televisión y las películas».

«Creo que la Generación Z es bastante inteligente… la forma en que el sexo ha sido retratado en el cine durante mucho tiempo no ha sido particularmente realista», dijo Wilde en el estreno de la película en Sundance. «Por lo tanto, ahora ha habido este movimiento hacia la autenticidad, lo cual es realmente bueno. Así que elijo interpretar esa estadística tal vez como si la Generación Z dijera: ‘Ya no queremos ver falta de autenticidad. Queremos ver relaciones reales y queremos tener algo que se sienta más genuino’. Así que eso me gusta”.

Wilde continuó: «Esta película es una versión increíblemente irreverente y divertida de mostrar esta parte de la revolución sexual de una persona joven. La idea es probar cosas, vivir tu vida, experimentar, caer de bruces y volver a levantarte. El sexo se utiliza como metáfora de algo que es realmente aplicable a la experiencia de todos. Vas a vivir la vida y debes estar muy abierto a lo que te permite experimentar».

“quiero tu sexo«El coprotagonista Mason Gooding estuvo de acuerdo con Wilde durante una entrevista en el Variedad Sestudio presentado por Audible, diciendo: «Se trata de autenticidad y de ver algo auténtico tal como lo ven en la pantalla. La representación de [sex scenes] Antes era caliente y pesado, como si tuviera que ser este clímax de catarsis apasionada. El sexo, la mayoría de las veces en la vida real, tiene una relación incómoda y tensión”.

La película se centra en una artista contemporánea que corrompe a su joven asistente y se convierte en su dominación sexual. Chase Sui Wonders, miembro del elenco, agregó que espera que “I Want Your Sex” brinde “terapia de exposición a la Generación Z sobre la experiencia sexual y los inspire a salir”.

Gregg Araki señaló que “I Want Your Sex” fue la primera película que filmó con un coordinador de intimidad. El equipo trabajó con Yehuda Duenyas, quien anteriormente se desempeñó como coordinador de intimidad en proyectos como “Westworld” de HBO y “Rebel Moon” de Zack Snyder.

«Mi sensación es que cuando los actores tienen una muy buena estructura sobre cómo crear estas escenas, pueden llegar mucho más lejos en sus papeles», dijo Duenyas. Variedad en el estreno de la película. «Creamos mucha comodidad y límites en torno a lo que hacemos, pero dentro de esa estructura, ellos realmente pueden hacerlo. No tienen que preocuparse por las cuestiones técnicas de las que uno tiene que preocuparse».

Wilde añadió sobre la profesión: «Puedes sentir que todos en el set se sienten realmente seguros y realmente relajados. Tuvimos un increíble coordinador de intimidad. Es el mejor en el negocio. Hay una manera de hacerlo en la que todo se siente como un baile. Y esa alegría debería hacer que todos se diviertan. La evolución de las personas que tienen más oportunidades de sentirse seguras y divertirse en el set es algo bueno».