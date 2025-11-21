Olivia Dean critica a Live Nation y Ticketmaster por los precios de reventa

Olivia Dean se ha pronunciado contra Live Nation, Ticketmaster y AEG por la reventa de entradas a precios inflados para espectáculos de su próxima gira.

La cantante, cuyo sencillo “Man I Need” acaba de ubicarse entre los cinco primeros en el Billboard Hot 100, recurrió a Instagram para expresar sus quejas con la industria de venta de entradas y la falta de regulación en el mercado secundario después de que las entradas para su gira salieron a la venta esta mañana.

«Lamento que parezca haber un problema con la reventa y el precio de las entradas», escribió. «Mi equipo está investigando esto actualmente. Es extremadamente frustrante porque lo último que quiero es que alguien sea estafado o cobrado de más por nuestro espectáculo 🙁 Tenga cuidado al comprar boletos en las secciones de comentarios, ya que lo más probable es que sea una estafa.

Continuó: «@ticketmaster @livenation @aegpresents que estás brindando un servicio repugnante. Los precios a los que permites que se revendan las entradas son viles y completamente contrarios a nuestros deseos. La música en vivo debe ser asequible y accesible y necesitamos encontrar una nueva forma de hacerlo posible. SER MEJOR».

La semana pasada, la cantante británica anunció su gira “Art of Loving Live” 2026. Las entradas generales salieron a la venta esta mañana, y los fanáticos en las redes sociales informaron que estaban esperando detrás de decenas de miles más en colas digitales. Algunos afirmaron que los boletos verificados se estaban revendiendo por cientos de dólares por encima del precio inicial de venta.

Ticketmaster reconoció los comentarios de Dean al volver a publicar su mensaje en su propia cuenta de Instagram y agregó: «Apoyamos la capacidad de los artistas para establecer los términos de cómo se venden y revenden sus entradas. @oliviadeano, limitaremos los precios de reventa en nuestro sitio al valor nominal y esperamos que otros sitios de reventa sigan lo mismo». Las entradas de reventa para su gira parecen haber sido retiradas de todos los sitios.

Cuando se le contactó sobre los comentarios de Dean, un representante de Ticketmaster se refirió Variedad a su publicación en las redes sociales. AEG no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.