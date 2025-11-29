Oliver Laxe mira más allá de ‘Sirat’

Las llanuras áridas pronto podrían dar paso a algo mucho más verde para “Sirat» director Oliver Laxeque busca inspiración en la selva tropical.

«Me siento muy atraído por el Amazonas», dice. Variedadseñalando “las ceremonias, el alma del lugar, sus rituales y sus medicinas” como elementos que espera explorar a continuación. Pero antes de empezar a escribir, Laxe tendrá que hacer las maletas. «Necesito experimentarlo», explica. «No convierto la realidad en película desde la distancia; hay que vivirla. Hay que sentirla».

Por ahora tendrá que esperar, ya que actualmente se encuentra inmerso en una campaña de premios que lo ha llevado hasta el final. Festival de Cine de Marrakech. Aun así, la breve estancia de Laxe en Marrakech se siente como una especie de regreso a casa para un cineasta que vivió en Marruecos durante más de una década, que lanzó su carrera desde Tánger y que escribió su película ganadora de Cannes “Sirat” –la presentación de España al Oscar internacional– teniendo en mente las montañas del Atlas, el valle del Ziz y el oasis de Erfoud.

«También me siento muy atraído por ese paisaje», dice. «Es un paisaje tectónico de la formación del planeta, un paisaje que te pone en tu lugar. Te sientes pequeño pero serio al mismo tiempo».

‘Espíritu’

Y, sin embargo, como podría esperar cualquiera que esté familiarizado con la desgarradora y existencial “Sirat”, Laxe prefiere permanecer arraigado en el presente, lo que, por el momento, significa llevar hasta el final su campaña promocional convertida en premios.

El viaje ha sido largo. Desde Cannes, Laxe ha pasado casi dos semanas de gira, y la tensión está empezando a notarse.

«El nivel de intensa conexión con el público me da paz», dice. “Me dice: ‘Está bien, estás en el camino correcto’. Pero sí, estoy cansado. Y sí, no tengo tiempo para meditar. Ayer estuve con [‘The Secret Agent’ director] Kléber Mendonça Filho [selected by Brazil as its Oscar candidate]y decíamos que estamos empezando a perder objetos. Sales del hotel pensando que lo has comprobado todo y, de repente, te das cuenta de que tu ordenador sigue sobre la mesa.

“He perdido ropa, chaquetas”, añade Laxe. «Empezamos a perder cosas y apenas estamos en diciembre. No sé hasta dónde llegaré, pero Kleber seguramente llegará hasta marzo».

¿Espera Laxe acompañar a su nuevo amigo en la ceremonia de los Oscar el 15 de marzo?

«Inshallah», sonríe.