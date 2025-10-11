Oliveira vs.Gamrot, cómo ver la transmisión en vivo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
The Ultimate Fighting Championship viaja a “La Ciudad Maravillosa” para UFC Noche de pelea Río. El brasileño Charles Oliveira (35-11-0) se enfrenta al luchador polaco Mateusz Gamrot (25-3-0), como el enfrentamiento principal de peso ligero de la cartelera principal.
El sábado 11 de octubre, UFC Fight Night Rio: Oliveira vs.Gamrot se lleva a cabo en vivo desde Farmasi Arena en Río de Janeiro, Brasil. Las preliminares comenzaron a las 4 p.m. ET/1 p.m. PT. La cartelera principal comienza a las 7 p.m. ET/4 p.m. PT. Si quieres ver UFC Fight Night, el artes marciales mixtas transmisiones en vivo de eventos en línea en ESPN ilimitado.
Para transmitir en vivo UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot en línea, puedes iniciar sesión con tu Suscripción ilimitada a ESPN. ¿No tienes una suscripción? Regístrese ahora para ESPN Unlimited por solo $29.99/mes y obtenga acceso instantáneo para ver el evento en vivo en línea desde casa.
El precio de tu suscripción se renueva a $29,99/mes. Sin embargo, si no desea realizar pagos mensuales, puede optar por un Suscripción anual ilimitada a ESPN por $299,99/año. Esto supone un ahorro de casi el 17 % respecto al precio mensual y la mejor oferta para ver UFC Fight Night (además de, Deportes en vivo ilimitados de ESPNoriginales, programación, documentales, eventos y mucho más) online.
ESPN Unlimited es el hogar de todo lo relacionado con ESPN con acceso a todas sus redes y servicios de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS, ESPN en ABC, ESPN Deportes, ESPN+, SECN, ACCN, SECN+ y ACCNX.
Además, puedes acudir con una suscripción al Paquete de transmisión de Disney — que incluye ESPN ilimitadoHulu y Disney+: desde $29,99/mes durante 12 meses, un ahorro de casi el 40% en los tres servicios. Esto significa que básicamente obtendrás Hulu y Disney+ gratis durante todo un año.
Transmisión en vivo de UFC Fight Night Rio: Oliveira vs. Gamrot el sábado 11 de octubre en ESPN ilimitado. Regístrese ahora y obtenga acceso instantáneo para transmitir el evento de MMA en línea desde su teléfono, computadora, tableta o televisor con hasta tres transmisiones al mismo tiempo (a través de la aplicación ESPN).
Mientras tanto, habrá muchos fuegos artificiales con la cartelera y también puede haber algunas sorpresas especiales. Echa un vistazo a la cartelera completa de UFC Fight Night Rio a continuación:
Tarjeta principal7 p.m. / 4 p.m. hora del Pacífico – ESPN ilimitado
- Peso ligero: Charles Oliveira contra Mateusz Gamrot – Evento principal
- Peso gallo: Deiveson Figueiredo vs.Montel Jackson
- Peso welter: Vicente Luque vs.Joel Álvarez
- Peso pesado: Jhonata Diniz vs.Mario Pinto
- Peso pluma: Ricardo ramos vs. Otros ofli ofli
- Peso pluma: Lucas Almeida vs.Michael Aswell
Preliminares4 p.m. y / 1 p.m. hora del Pacífico – ESPN ilimitado
- Peso mosca: Jafel Filho contra Clayton Carpenter
- Peso pesado: Vitor Petrino contra Thomas Petersen
- Peso gallo femenino: Beatriz Mesquita vs.Irina Alekseeva
- Peso mosca: Lucas Rocha vs.Stewart Nicoll
- Peso pesado: Valter Walker contra Mohammed Usman
- Peso paja femenino: Julia Polastri contra Karolina Kowalkiewicz
- Peso gallo: Luan Lacerda vs.Saimon Oliveira