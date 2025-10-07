Ole Romeny se siente perdido por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita, ¿qué pasa?

VIVA – Su ausencia Marselín Fernando en el escuadrón Equipo nacional Indonesia para la cuarta ronda de las calificaciones de la Copa Mundial 2026 en la zona asiática, aparentemente dejó una profunda impresión en Ser romeny. Para el delantero de Oxford United, no tener a Marselino en el equipo hizo que la atmósfera se sintiera diferente.

«Ahora está herido y no aquí, así que esta es la primera vez que no estoy en la misma habitación que él», dijo Romeny en un podcast con Neal Petersen en el canal de YouTube The Haye Way, que se transmitirá el domingo 5 de octubre de 2025.

Romeny admitió que Marselino era como su propio hermano menor. Los dos han estado cerca desde que Romeny se unió a Oxford United al comienzo de la temporada pasada. En ese momento, Marselino también estaba en el mismo club a pesar de que aún no había entrado en el primer equipo.

«Realmente lo extrañaré. Desde el primer día que estuve allí (Oxford United), él estaba muy cerca. A menudo también comimos juntos», recordó Romeny.

A pesar de perder a un amigo y un «hermano pequeño» en el equipo de Garuda, Romeny todavía entiende la condición de Marselino, que actualmente todavía está luchando por recuperarse de una lesión en los isquiotibiales. El joven centrocampista todavía está recibiendo tratamiento en Yakarta después de ser herido en el partido contra el Líbano en septiembre pasado.

Cuando se le preguntó quién era su compañero de cuarto esta vez, Romeny sonrió. «Sí, creo que ahora es Eliano Reijnders. En realidad, hay una lista de habitaciones vacías, solo tengo que elegir. Pero aún así, mi hijo Lino, realmente lo extrañaré», dijo el jugador de 24 años.

Marselino mismo defendió por última vez Equipo nacional indonesio en un partido de la jornada de la FIFA el mes pasado. Apareció en la gran victoria de Garuda por 6-0 sobre Taiwán y jugó 30 minutos en el empate contra el Líbano.

Ahora, la ausencia de este joven jugador principal es una gran pérdida, no solo para el equipo, sino también para su amigo, Ole Romeny.