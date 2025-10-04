Ole Romeny se ha unido al entrenamiento del equipo nacional indonesio, pero Kluivert reveló los hechos reales

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertComenzando a monitorear las últimas condiciones de los jugadores antes de la primera ronda de la cuarta ronda del Grupo B de calificación B 2026 Copa del Mundo Zona Asia.

El equipo de Garuda se enfrentará a Arabia Saudita en el partido inaugural que tuvo lugar en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025.

Varios jugadores se han unido a Jeddah, incluido el delantero de principios Ser romeny. El jugador de 25 años fue visto asistiendo a una sesión de entrenamiento con sus compañeros de equipo. Aun así, Kluivert todavía no quería sacar conclusiones sobre la condición del atacante.

«Ole está en la posición correcta. Debemos saber y ver las condiciones», dijo Kluivert.

El regreso de Romeny ciertamente trajo un soplo de aire fresco al equipo de Garuda. Se había convertido en una figura importante en el éxito de Indonesia durante la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 gracias a su nitidez en la fase anterior.

Sin embargo, Kluivert eligió tener cuidado. Quería asegurarse de que Romeny estuviera completamente en forma antes de ser revelado contra Arabia Saudita.

«La reacción está en el entrenamiento de hoy, y esa es la más importante. Estoy muy feliz de ver a Ole de vuelta en el banco, pero debemos tener cuidado con él», dijo Kluivert.

Se sabía que Romeny solo se había recuperado de la lesión en el tobillo que experimentó mientras defendía a Oxford United en el torneo de la Copa Presidencial 2025.

Obtuvo un tackle duro del jugador de Arema FC, Paulinho, en el partido celebrado en el estadio SI Jalak Harupat, Bandung, el 10 de julio de 2025.

Desde el incidente, el delantero se ha sometido a una recuperación intensiva. Unirse a él al equipo del equipo nacional se convirtió en una noticia positiva, aunque hasta ahora Romeny no ha vuelto a aparecer en partidos competitivos.

Con estas condiciones, Patrick Kluivert esperará hasta los últimos minutos para determinar si Romeny está listo para aparecer en un partido importante contra Arabia Saudita.