Ole Romeny no es titular, esta es la composición de los jugadores para la selección de Indonesia vs Arabia Saudita

VIVA – Entrenador Selección Nacional de IndonesiaPatrick Kluivert, finalmente anunció la lista de 11 jugadores principales que jugarán contra Arabia Saudita en el primer partido de la cuarta ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona Asia. Este candente duelo se celebró en King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

Kluivert utilizó una formación ofensiva 4-3-3, lo que indica que Indonesia no estaba aquí para defender. Se confía en Jay Idzes para llevar el brazalete de capitán, lo que llevará a Garuda a afrontar este importante partido con total determinación.

En la portería, Maarten Paes volvió a ser el puntal. El portero del FC Dallas finalmente se recuperó de su lesión y estuvo listo para custodiar la portería rojiblanca desde el primer minuto.

El sector defensivo se verá reforzado por el sólido dúo de Jay Idzes y Kevin Diks en el corazón de la defensa. Los dos estarán flanqueados por Dean James a la izquierda y Yakob Sayuri a la derecha, una combinación sólida que se espera que pueda reducir la velocidad de los ataques laterales de Arabia Saudita.

El mediocampo será el centro del equilibrio del juego. Marc Klok y Joey Pelupessy fueron trazados como reguladores del ritmo y primeros baluartes durante la transición. Frente a ellos, Ricky Kambuaya está listo para ser el motor de ataque para apoyar al trío de primera línea.

En el sector ofensivo, Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangoen y Beckham Putra serán los principales focos para desmantelar la defensa de Arabia Saudita. Se espera que su velocidad y creatividad sean capaces de crear sorpresas en el corazón de la defensa rival.

La selección de Indonesia tuvo que presentarse sin varios jugadores clave. Nombres como Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Jordi Amat, Egy Maulana Vikri y Ramadhan Sananta seguramente no estarán por problemas físicos. Sin embargo, Kluivert enfatizó que la ausencia de una serie de pilares no reducirá la ambición del equipo de rendir de manera óptima.

«Creo que mañana es el partido final. Primero jugaremos dos finales, pero mañana es la verdadera final», subrayó Kluivert en la rueda de prensa previa al partido del martes.

El partido contra Arabia Saudita es el comienzo de dos duros partidos fuera de casa en el Grupo B. Después del duelo en Jeddah, el equipo de Garuda volverá a enfrentarse a Irak, el domingo (10/12) a primera hora de la mañana WIB, en el mismo estadio.