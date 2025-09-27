Ole Romeny listo para regresar, agregó la munición del equipo nacional indonesio

Oxford, vivir – Las buenas noticias provienen de Inglaterra. Huelguista Equipo nacional indonesio, Ser romenyciertamente se recuperó de una lesión y listo para volver a fortalecer Oxford United En el partido continuo de la División de Campeonato contra Sheffield United, el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21.00 WIB.

Leer también: ¡El valor del equipo del equipo nacional indonesio translúcido Rp516 mil millones! Listo para competir con Irak y Arabia Saudita



Señal de Oxford United

A través de una carga oficial en las redes sociales, Oxford United compartió un video que muestra la acción de Romeny cuando se enfrenta a Sheffield United el 5 de abril de 2025. En el partido, Romeny jugó un papel importante en el gol de Siriki Dembele en el minuto 38 que llevó a las U ganó una victoria estrecha de 1-0.

Leer también: Más popular: competencia feroz en el equipo nacional indonesio, Donald Trump, evita que el equipo nacional israelí condenado a la FIFA



Esta carga también es una señal fuerte de que el delantero se reducirá nuevamente después de mucho tiempo ausente debido a problemas de lesiones.

Leer también: Persib Bandung es el club más contribuyente para el equipo nacional indonesio, ¿quién eres?



Buenas noticias para el equipo nacional indonesio

El regreso de Ole Romeny no solo fue bien recibido por Oxford United, sino también por el público de fútbol indonesio. La razón, el delantero está incluido en la lista de jugadores que se proyecta defender al equipo nacional de Indonesia en la cuarta ronda de la zona asiática 2026 contra Arabia Saudita e Irak.

El regreso de Ole agregará variaciones en las líneas del frente del equipo nacional de Indonesia, que anteriormente dependía de nombres como Mauro Ziljstra, Miliano Jonathans y Ragnar Oratmangoen. Con un estilo de juego agresivo e instintos de altos objetivos, se espera que Ole sea una solución para aumentar la nitidez de los ataques de Garuda.

Recuperarse a tiempo

Anteriormente, la condición de Ole era dudosa porque las lesiones lo hicieron ausente en varios partidos a principios de la temporada con Oxford. Pero en las últimas semanas, ha vuelto a entrenar completamente con el primer equipo. Los medios británicos dijeron que el atacante había mostrado desarrollos significativos en su recuperación física.

Apoyo de los fanáticos

La noticia del regreso de Ole también fue bien recibida por los fanáticos indonesios en las redes sociales. Muchos rezan para que pueda regresar para actuar de manera consistente, tanto con clubes indonesios como con equipos nacionales. Dado el horario apretado de la calificación de la Copa Mundial, la presencia de Romeny podría ser un factor importante para mantener la esperanza de Garuda de avanzar a la próxima ronda.

El regreso de Romeny es una inyección de nueva energía, no solo para Oxford United sino también para el equipo nacional indonesio. Si puede verse en forma y consistente, este delantero de 25 años puede ser una de las claves del éxito de Indonesia en enfrentar un partido crucial contra Arabia Saudita e Irak.