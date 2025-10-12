Ole Romeny dijo después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026

VIVA – El cielo de Jeddah fue testigo de la caída de grandes sueños. Equipo Nacional Indonesia. La esperanza de Garuda de volar a Copa del Mundo 2026 desapareció oficialmente después de perder por poco 0-1 ante Irak en el estadio King Abdullah Sports City, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB.

En medio de la tristeza de todo el plantel, el delantero Selección Nacional de Indonesia, ser romanítransmitió un conmovedor mensaje que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. El jugador del Oxford United fue la figura más emocionada tras el partido.

«Es difícil describir el dolor que siento en este momento. La esperanza que todos tenemos de lograr nuestros sueños», escribió Ole.

En su carga, Romeny también mostró una foto de un niño pequeño imitando su celebración. Esta imagen es un fuerte símbolo de cuánta esperanza y amor tiene el pueblo indonesio por el equipo nacional de Garuda.

Aunque estaba decepcionado, Romeny expresó su sincero agradecimiento a los millones de seguidores del equipo nacional de Indonesia.

«A todos los aficionados que vinieron a ver el estadio, a la gente que miraba en casa, a los niños jugando en las calles y a todos los que nos apoyaron en Indonesia, GRACIAS», escribió.

El jugador de 24 años destacó que su lucha no ha terminado. Este fracaso, dijo, fue sólo un trampolín para crecer con más fuerza en el futuro.

«Hicimos todo lo posible para representar a Indonesia en el escenario más grande. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo y de esta familia», afirmó.

Ole Romeny, que se ha convertido en uno de los nuevos iconos de la selección indonesia gracias a su agudeza en primera línea, cerró su mensaje con una promesa entusiasta. «Siempre estamos emocionados y DEFINITIVAMENTE volveremos, ¡eso es seguro! Los amo a todos», recalcó.

Las palabras de Romeny fueron recibidas con emoción por los internautas indonesios. Muchos inundaron la columna de comentarios con apoyo y agradecimiento. Llamaron a Romeny un símbolo de nuevo entusiasmo y lealtad dentro del Equipo Nacional de Garuda.