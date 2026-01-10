Ole Gunnar Solskjaer da otro paso hacia MU y actualiza la clasificación de la Superliga después de la caída de Malut United

Jacarta – Noticias sobre Ole Gunnar Solskjaer quién está a un paso de convertirse en directivo manchester unido convertirse en un objetivo para los lectores Bola VIVA durante todo el sábado 10 de enero de 2026.

Otras noticias sobre actualizaciones de la clasificación de la Superliga. Malut United Sorprendentemente, perdió 1-2 ante Persebaya Surabaya, por lo que no pudo superar a Persija Jakarta y Persib Bandung.

Aquí están las cinco noticias más populares en el canal de fútbol:

5. Clasificación después de que Persebaya resista a Malut, United mueve a Persija y Persib, Bajul Ijo gana 2-1



Malut United silencia al Borneo FC

La competencia en la cima de la Superliga de Indonesia 2025-2026 está cada vez más candente. kLa clasificación después de que Persebaya derrotara a Malut United experimentó cambios importantes después de que Bajul Ijo ganara 2-1 en el partido que se celebró en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el sábado 10 de enero de 2026 por la tarde.

Este resultado hizo que Malut United no aprovechara la oportunidad de superar a Persib Bandung y Persija Jakarta. Por otro lado, Persebaya sigue manteniendo la regularidad y sigue animando la batalla por las posiciones de élite en la clasificación.

3. Puntuación 3-3, Wrexham elimina al Nottingham Forest mediante el drama de la tanda de penaltis



Nottingham Forest ganó la Liga de Campeones 1978/79

El milagro de la Copa FA se presentó en STōK Cae Ras el sábado por la mañana WIB, 10 de enero de 2026. Wrexham dio una gran sorpresa al eliminar a Nottingham Forest. tras un partido dramático que acabó en empate 3-3 durante 120 minutos, antes de que la victoria se decidiera en los penaltis en la tercera ronda de la Copa FA.

2. Se alcanzó un acuerdo verbal: ¡Ole Gunnar Solskjaer está un paso más cerca de regresar al Manchester United!

El asiento del entrenador del Manchester United tras la destitución de Rubén Amorim acercándonos a los brazos de la leyendaOle Gunnar Solskjaer. Los últimos acontecimientos del sábado (1/10/2026) muestran que «The Baby-Faced Assassin» no es sólo una alternativa, sino la principal prioridad de la dirección actual.

1. Más popular: Reacción del entrenador del Liverpool tras empatar 0-0 con el Arsenal, Luis Enrique deja el PSG por MU



Hugo Ekitike, jugador del Liverpool.

El mundo del fútbol durante todo el viernes 9 de enero de 2026 estuvo lleno de alta tensión desde las competiciones europeas hasta la dinámica interna de los clubes de la Liga 1. La atención se centró en el intenso duelo en el Emirates Stadium entre Arsenal y Liverpool, donde la disciplina táctica de Arne Slot logró robarse la atención.