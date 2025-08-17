¡Old Trafford está ardiendo! Manchester United vs Arsenal de Batallas de Sesko y Gyokeyes

VIVA – Manchester United Enfrentando directamente una prueba difícil en la semana inaugural de la Premier League 2025/2026. Los Red Devils organizarán un rival clásico, Arsenalen Old Trafford, domingo 17 de agosto de 2025 por la noche. El inicio está programado a las 22:30 WIB.

Este duelo no es solo una cuestión del prestigio de dos grandes equipos de la liga inglesa. El partido también se predice que será una etapa de debut para varios jugadores nuevos que acaban de ser importados en el mercado de transferencias de verano.

El Arsenal vino con seis nuevos reclutas, incluidos los huelguistas afilados Viktor que se asoció con el Manchester United. Mientras tanto, el campamento anfitrión no es menos activo en el mercado de transferencias.

El gerente Ruben Amorim trajo a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y un joven bombardero de Eslovenia, Benjamin Sesko. La presencia de los tres ofrece un nuevo color, así como una nueva opción para la línea de ataque United.

La competencia para obtener la firma de Sesko estaba en el centro de atención. United derrotó a Newcastle United en la búsqueda del jugador de 22 años. El delantero finalmente aterrizó oficialmente en Old Trafford la semana pasada.

Con el proceso de registro que se ha completado antes de la fecha límite el viernes por la tarde, Sesko seguramente aparecerá contra el Arsenal en el partido inaugural. Incluso se le dijo que fue desplegado de inmediato como titular.

Si realmente se juega desde el principio, es probable que Sesko esté acompañado por Cunha y Mbeumo en las líneas del frente. Se espera que este nuevo trío pueda sorprender y aumentar el golpe de United frente al público de Old Trafford.

El propio Sesko vino con una nota llamativa. La temporada pasada, anotó 13 goles en 33 apariciones en la Bundesliga con RB Leipzig. Ese número es un capital importante para demostrar su calidad en la etapa de la Premier League.

Para United, el comienzo perfecto en el partido inaugural es muy vital. Vencer a los rivales de clase del Arsenal dará una fuerte señal de que la resurrección realmente comienza esta temporada.

Por otro lado, los Gunners ciertamente no quieren perder pasos. Con un nuevo escuadrón más completo, el Arsenal está listo para dar resistencia feroz en la sede del oponente.