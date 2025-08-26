Olandria y Chelley confrontan a Huda

El «Love Island USAEl elenco de la temporada 7 se reunió por primera vez desde que dejó la isla en julio para el estreno de la muy esperada reunión el 25 de agosto. Organizado por Ariana Madix y Andy CohenEl grupo de isleños compartió su estado de relación actual (a partir del 12 de agosto, cuando la reunión grabó, de todos modos), abordó sus problemas continuos y compartió actualizaciones sobre cómo han cambiado sus vidas desde que dejó la villa. También se emitieron imágenes inéditas del desafío de la frecuencia cardíaca y otros momentos invisibles del espectáculo.

La reunión contó con apariciones de Amaya Espinal y Bryan Arenales, quienes ganaron la temporada; Jeremiah Brown, Huda Mustafa, Chris Seely, Austin Shepard, Belle-A Walker, Andreina Santos, TJ Palma, Hannah Fields y Charlie Georgio, quien dejó la temporada de la temporada; y las parejas que dejaron la temporada en relaciones: Chelley Bissainthe y Ace Greene, Olandria Carthen y Nicolas Vansteenberghe, Taylor Williams y Clarke Carraway e Iris Kendall y Pepe García.

Aunque se dio una cantidad sorprendente de tiempo a las bombas del programa y a los concursantes de Casa Amor, Cohen y Madix se dirigieron a los isleños originales sobre sus problemas persistentes después de la villa. Cohen se dirigió a Brown sobre su relación tóxica con Mustafa, que provocó un ida y vuelta entre la pareja sobre las afirmaciones de Mustafa de que la había «hojas de amor» en la villa.

La conversación provocó más debate entre los isleños sobre el impacto de su relación tóxica, además de que Greene proporcionó claridad sobre sus afirmaciones de que Brown no estaba en el programa por las razones correctas. «Cuando escucho comentarios sobre cómo obtener el dinero y ganar seguidores fuera de la villa, no creo que esta sea una conexión genuina», dijo Greene.

El desalojo de Brown de la villa también se dirigió a un clip extendido de Greene, Williams y Vansteenberghe discutiendo su discusión grupal para enviar a Browne a casa. En el clip, Vansteenberghe fue visto abogando por que Brown se quedara en la villa.

Greene también abordó las acusaciones de que era el «líder de ring», y negó esas afirmaciones, pero finalmente dijo que lamentó su decisión de enviar a Brown a casa, y habría elegido a Shepard.

Uno de los concursantes más controvertidos de la temporada 7 fue Mustafa, quien fue confrontado por los compañeros isleños Bissainthe y Carthen sobre las acusaciones de acoso que había hecho contra el elenco. Carthen también abordó el racismo y el odio en línea que había recibido después de que Mustafa dijo que fue intimidada en la villa. Ella dijo que le había pedido a Mustafa que hiciera una publicación a sus fanáticos para que dejaran de arrojar odio en línea, luego reveló que Mustafa no habló por ella.

«Desearía que hubieras priorizado ese momento para abordar el racismo y el acoso escolar hacia mí y Chelley ya que eso fue más expulsado», dijo Carthen mientras se destrozaba. «Tu cara no estaba enyesada en el cuerpo de George Floyd. La mía era, y te lo dije. Era tan malo. Esa mierda duele. Me alegro de que te hayas crecido ahora, pero esa mierda duele. Estábamos cerca y no hablaste por mí».

Cuando Madix preguntó dónde estaba la relación, Bissainthe y Carthen dijeron que estaban bien no ser amigos de Mustafa después de lo que sucedió.

Además, también se mostró una versión extendida del desafío de frecuencia cardíaca, que dejó a los otros isleños visitados. Después de que se mostró el clip de Mustafa bailando explícitamente en Greene, admitió haber cruzado una línea durante el desafío.

Desde que las parejas finales dejaron la villa, las especulaciones de los fanáticos han aparecido en línea sobre el estado de sus relaciones después de que terminó el espectáculo. Después de que Espinal y Arenales ganaron la votación de Estados Unidos y se hicieron exclusivas, las acusaciones de trampa se extendieron después de que un usuario de Tiktok afirmó que había visto a Espinal con otra mujer en un club de Los Ángeles en un video ahora eliminado.

Arenales abordó los rumores durante la reunión, diciendo que tenía un «lapso de juicio» en este momento.

Kendall y García confirmaron que estaban juntos, pero desde que la reunión grabó, los fanáticos han especulado que la pareja se ha separado después de dejar de seguir entre sí en Instagram. Espinal y Arenales también provocaron rumores de ruptura después de que los fanáticos de «Love Island USA» notaron que ambos se dejaron de seguir por la reunión.

Mientras tanto, las otras parejas que confirmaron estar saliendo exclusivamente son Carthen y Vansteenberghe, Bissainthe y Greene y Williams y Caraway.