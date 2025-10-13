Ola silenciosa de despidos golpea a la industria de TI y el destino de 50.000 trabajadores al límite

Jacarta – Tecnología de la industria India siendo sacudido por una ola de despidos (Despidos) despidos silenciosos, es decir, despidos silenciosos. Estos despidos podrían impactar a más de 50 mil trabajadores para finales de este año.

Este fenómeno muestra cómo la revolución es AI y la eficiencia de costos está comenzando a cambiar la estructura del trabajo en el sector tecnológico más grande del sur de Asia.

Un informe del Times of India reveló que varias grandes empresas tecnológicas como Tata Consultancy Services (TCS) y Accenture han comenzado a recortar gradualmente empleados por razones de rendimiento, eficiencia y reestructuración organizacional.

Las proyecciones muestran que el número de despidos este año podría duplicar el de 2024. “Este año se han perdido silenciosamente decenas de miles de puestos”, afirmó Phil Fersht. Director ejecutivo HFS Research, citado en tiempos de la india, Lunes 13 de octubre de 2025.

Según los analistas, la adopción de la tecnología de inteligencia artificial es el principal impulsor de estos despidos masivos. Muchas tareas rutinarias en ingeniería de software ahora se pueden realizar de manera más eficiente mediante sistemas basados ​​en IA, lo que hace que una serie de trabajos humanos ya no sean relevantes.

Neeti Sharma, directora ejecutiva de Teamlease Digital, dijo que la IA ha cambiado el panorama laboral. «Las empresas necesitan ahora talentos con habilidades especiales, no sólo jefes de equipo», afirmó.

Calcula que el número de trabajadores afectados podría llegar a entre 55.000 y 60.000 personas en 2025. Los puestos de mando intermedio son el grupo más vulnerable, porque sus funciones centradas en la coordinación y la presentación de informes están empezando a ser sustituidas por herramientas de automatización y sistemas de inteligencia artificial.

Los ‘despidos silenciosos’ son una tendencia

Curiosamente, la mayoría de las empresas optan por no anunciar públicamente los despidos. A muchos empleados se les pidió que renunciaran voluntariamente con cierta compensación, o se les dio tres meses para buscar un nuevo trabajo.

«Recursos humanos me llamó y me dijo que ese día era mi último día de trabajo», dijo un empleado. ÉL con tres años de experiencia. «Dijeron que era una cuestión de desempeño y me dieron tres meses de indemnización», dijo.

Tácticas como esta, según los analistas, se llevan a cabo para mantener la imagen de la empresa y evitar el pánico interno y en el mercado.