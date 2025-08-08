Oknum Jaksa Noodles en la pistola Tangsel Todong como un vaquero, ¡la causa es un Sepele!

Yakarta, Viva – La figura de un hombre vaquero con las iniciales que eran virales porque afirmaba ser el aparato y apuntaba un objeto similar pistola Las secuelas de la disputa de estacionamiento en Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, South Tangerang, finalmente se reveló.

Aparentemente, S es un empleado Oficina del Fiscal General (ATRÁS). Jefe de Policía de Pondok Aren, Comisionado Policía Anne Rose Asrippina, confirmó la identidad de S como el aparato del fiscal.

«Hermano aquí dije que su estatus sirvió en la oficina del Fiscal General de la República de Indonesia. Tal vez para más detalles, la oficina del fiscal puede transmitirlo», dijo a los periodistas el viernes 8 de agosto de 2025.

Anne reveló que, a partir de los resultados de la investigación, las armas de fuego provocadas por S eran armas oficiales. La policía ha examinado a las dos partes involucradas, a saber, S y el Sr., aquellos que registraron el incidente. El proceso de mediación se llevó a cabo, y ambas partes acordaron ser pacíficas.

«Asociado con senpiSe transmitió de los resultados de la investigación que el SENPI era el SENPI oficial «, dijo.

Confirmado por separado, el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum), Anang Supriatna, dijo que S era un fiscal funcional en el campo de Pidum. En la actualidad, S está siendo examinado por el Fiscal General Adjunto para la Supervisión (JAMWAS).

Según Anang, el incidente fue puramente malentendido. Con respecto a las armas de fuego, Anang afirmó que la pistola era oficial y de acuerdo con el permiso. Aun así, Jam había procesado éticamente.

«Ese es el verdadero malentendido, está dejando caer a su esposa del auto, desde atrás ser cruzado, continúa saliendo, tal vez se le reveló traer un arma como esa y había sido aclarada y había paz», dijo Anang.