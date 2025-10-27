Okada Junichi y Fujii Michihito en ‘El último samurái en pie’ de Netflix

En 1878 terminó la era de los samuráis. Las espadas están prohibidas, el sistema de clases se ha desmoronado y los guerreros japoneses se han convertido en reliquias de una época desaparecida. En este mundo pasos “El último samurái en pie» netflix La serie histórica más ambiciosa de Japón hasta la fecha: una amplia epopeya de supervivencia en la que 292 ex samuráis se ven envueltos en una competencia letal por un premio de 100 mil millones de yenes y la oportunidad de reclamar su honor.

Liderar el proyecto es Okada Junichiquien se desempeña como estrella, productor y coreógrafo de acción. “Fue extremadamente difícil”, cuenta Variedad. «Como actor, debes ser egoísta. Como productor, piensas en presupuestos y logística; utiliza una parte completamente diferente de tu cerebro. Pero cuando leí este guión, lo supe de inmediato: este es el indicado».

El personaje de Okada, Shujiro Saga, es un asesino alguna vez temido que se une al brutal torneo conocido como Kodoku para salvar a su esposa e hijo enfermos. La historia comienza en el templo Tenryu-ji de Kioto, donde 292 participantes se reúnen para la primera batalla: un vasto combate cuerpo a cuerpo que dura toda la noche y se lleva a cabo sin mejoras digitales. «Cada persona en ese campo de batalla era miembro del elenco o parte del equipo de acción», dice Okada. «Filmamos toda la noche durante días; fue agotador pero inolvidable».

Adaptada de la novela «Ikusagami» del autor ganador del Premio Naoki Imamura Shogo, la serie reúne a Okada con el director Fujii Michihito después de su colaboración en «Hard Days». Fujii, conocido por su película ganadora del Premio de la Academia Japonesa “Shoutai (Faceless)”, aporta realismo fundamentado e intensidad emocional a la acción a gran escala. «Creímos que al infundir a la historia y la acción el espíritu y la estética únicos de nosotros como japoneses, podríamos llegar a los espectadores de todo el mundo», dice.

El programa llega en un momento en que las audiencias globales están adoptando ambiciosas epopeyas asiáticas como “Shogun” y “Squid Game”. Mientras que el director de contenidos de Netflix Japón, Sakamoto Kaata invocó esos títulos Al presentar la propuesta, Okada destaca que este proyecto se sostiene por sí solo. «Me gustan ambos programas y nos alegra que nos comparen con obras de tanto éxito», afirma. «Pero lo que es abrumadoramente diferente esta vez es que lo que estamos haciendo es un drama de acción ambientado en el contexto de la narración de la época japonesa».

Fujii ve el colapso de los samuráis en la era Meiji como una metáfora de la identidad en transición. “La tradición sobrevive gracias a la innovación”, explica. «Nuestra generación quería reinterpretar el legado del drama de época con respeto, pero también con la energía para decir: esto es genial». Okada añade: «Siempre me he preguntado por qué los dramas de época terminaron siendo algo que sólo veían las generaciones mayores. Con el tiempo, se volvieron más una tradición que un entretenimiento. Encontrar una historia humana que conectara el pasado y el presente fue el verdadero desafío».

La diseñadora de producción Miyamori Yui introdujo un motivo recurrente de venas de hojas que simboliza el destino y la fragilidad, que aparece a lo largo de la serie, desde fondos ceremoniales hasta texturas de vestuario. El elenco incluye a Ito Hideaki, Ninomiya Kazunari, Yoshioka Riho, Kiyohara Kaya y el recién llegado Fujisaki Yumia. El aclamado actor Hiroshi Abe (“Trick”, “I Wish”, “Godzilla 2000: Millennium”) se une al elenco como Gentosai Okabe, una figura imponente y enigmática con largo cabello blanco y una presencia inquietante. Temido como un «monstruo» por otros participantes, Okabe altera aún más el frágil equilibrio del juego.

Filmada a una escala sin precedentes para una serie japonesa, “Last Samurai Standing” combina un realismo visceral de lucha con espada con una narración emocional. Como reflexiona Okada: «Cuando mi personaje finalmente superó Tenryu-ji, sentí que nuestro largo viaje, tanto en la historia como como realizadores, apenas había comenzado».

“Last Samurai Standing” se estrena mundialmente en Netflix el 13 de noviembre.