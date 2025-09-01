OJOL puede instalar este motor eléctrico con un esquema diario

Yakarta, Viva – Tendencia de la propiedad motor eléctrico Con un sistema de alquiler diario cada vez más extendido entre los taxistas de motocicletas en línea. Varios fabricantes presentan un esquema diseñado específicamente para que los vehículos eléctricos sean más fácilmente accesibles para los trabajadores de transporte en línea.

Leer también: Lista de precios de United Electric Motors a agosto de 2025



El modelo de alquiler se considera más flexible porque no carga al conductor con cuotas a largo plazo. Este sistema también generalmente está equipado con instalaciones adicionales, desde mantenimiento hasta servicios de emergencia.

Algunas marcas han lanzado programas similares para atraer a los conductores de OJOL. Entonces, Motors se convirtió en una de las compañías que participaron en la oferta de estas opciones a través de sus productos de motor eléctrico, luego caballería.

Leer también: Sin estímulo, la startup de los motores eléctricos locales está amenazada



Raditya Wibowo, CEO y fundador, Motors, dijo que su partido vio entusiasmo proveniente de varios círculos.

«A pesar de que la caballería se clasifica como recién llegados, el uso de esta moto se ha extendido a varios segmentos y es un pilar para muchas personas que comienzan al público en general, empresas, agencias gubernamentales, a taxistas de motocicletas en línea», dijo, citado, citado Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: el consumo de combustible de Avanza-Xpander, el mercado de automóviles se calienta



Para apoyar la adopción, Motors proporciona un esquema especial para los taxistas de motocicletas en línea. A través de este programa, el conductor puede usar una motocicleta que tiene una distancia de 160 km con una tarifa diaria de alquiler de RP. 70,000.

Además de la propiedad de la motocicleta, el programa también incluye una serie de instalaciones. Entre otras cosas, la carga rápida en la sala de exposición, el mantenimiento de rutina de tres años, el servicio de emergencia de 24 horas por un año, así como la protección del seguro.

La compañía dijo que el registro era bastante simple. Las condiciones incluyen KTP, SIM C activo y siguen el proceso de verificación.

Se espera que este esquema proporcione nuevas opciones para los taxistas de motocicletas en línea. De esa manera, los vehículos eléctricos pueden ser más fácilmente accesibles para las necesidades operativas diarias.