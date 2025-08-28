Ojol fue asesinado por Rantis, sus colegas asalto a Mako Brimob Kwitang

Yakarta, Viva – Mass Ojek en línea (ojol) Ocupar la sede de comando (Mako) Brote Polda Metro Jaya, Kwitang, Senen, Central Yakarta el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Esta acción es las consecuencias de un conductor de OJOL atropellado por un automóvil Rantis Brimob cuando se disipa manifestaciones en el área de Pejompongan, Central Yakarta.

En el video que circulaba en X, las masas parecían ducharse a Mako Brimob con piedras. Esto fue recompensado con disparos de gas lacrimógeno desde el interior.

«Asesino, asesino», gritó una misa furiosa.

Anteriormente, en el video que circulaba, en medio de una situación cálida, Rantis Brimob estaba acelerando y corriendo sobre el conductor de OJOL que estaba en el sitio de acción.

El presidente del Presidio Nacional de la Coalición OJOL, Andi Kristianto, dijo que se confirmó que la víctima que fue aplastada nombrada Affan Kurniawan murió en un hospital.

«Sí, en nombre de Affan murió, la víctima fue aplastada. Actualmente, el cuerpo fue enterrado en RSCM, Senen, Central Yakarta», dijo Andi en un tono furioso el jueves por la noche.

Andi enfatizó que su partido no permanecería en silencio. La Coalición Nacional de Ojol exigirá la responsabilidad total de la policía por la tragedia que sucedió a los conductores.

Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

«Condenamos firmemente las acciones de seguridad tomadas por la Policía Nacional el 28 de agosto de 2025, lo que resultó en la muerte de nuestro colega. Exigimos que este incidente fuera investigado a fondo», dijo.

Esta tragedia se convirtió rápidamente en una conversación amplia en las redes sociales, especialmente en la plataforma X (anteriormente Twitter). Hashtag #Polikan matar Mantenga el tema de tendencia nacional solo unas horas después del incidente.

Miles de ciudadanos generan su ira, llamando a la acción de las autoridades esta vez una forma de violencia que ya no podría ser tolerada.