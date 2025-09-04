¡Ojol fue asesinado por Rantis Brimob, la policía nacional confirmó que el caso fue arrastrado a un criminal!

Yakarta, Viva – El caso de la muerte de un taxista de motocicletas en línea (OJOL) Affan Kurniawan, que fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote no solo procesado éticamente, ahora Polri Asegurar que este caso también fue arrastrado al dominio criminal.

Jefe de la Oficina de Información Pública (Karo Penmas) de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Brigadier General of Police Trunoyudo wisnu andiko enfatizó que los resultados del examen interno encontraron acusaciones de actos penales en el incidente.

«Por supuesto, los resultados en los que ayer se transmitieron las dos sospechosas de violaciones graves, había un elemento de cometer un delito», dijo Trunoyudo, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Con estos hallazgos, dijo Trunoyudo, el manejo de los casos no se detuvo en la división PROPAM. La Policía de Investigación Criminal ciertamente intervino para hacer un seguimiento de los elementos criminales encontrados.

«Por supuesto, ayer se recomendó que los resultados fueran delegados que hicieron el elemento de los actos criminales a la policía de investigación penal para los pasos de seguimiento», dijo.

En la actualidad, ProPam Polri continúa el proceso ético de siete miembros de Brimob involucrados. Se dice que están en un vehículo táctico (Rantis) cuando Affan murió fue aplastado en el área de Pejompongan. De las siete personas, algunas se clasifican como infractores de ética severos, mientras que otros infractores éticos moderados.

Anteriormente informó, el Comandante del Batallón (Danyon) del 4 Regimiento de Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae, fue sentenciado a la ética PTDH (despido no con respeto) por la Comisión Nacional del Código de Ética (KKEP).

«El despido no es con respeto o PTDH como miembro de la Policía Nacional», dijo el presidente del Consejo de la Sesión KEPP, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.