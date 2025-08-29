Ojol fue asesinado por Brimob, Prabowo le pidió al público que continuara creyendo al gobierno

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidió a todas las personas que continuaran creyendo en gobierno A pesar del incidente de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol) que fue atropellado por los vehículos tácticos BRIMOB (Rantis) el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Rupiah desplomó el efecto de nuevas manifestaciones, los observadores recordaron al gobierno en 1998



Se aseguró de que el gobierno que lideró haría lo más posible por gente.

«En una situación como esta, insto a todas las personas a que estén tranquilas a creer en el gobierno que lidero, el gobierno que lidero hará lo mejor para la gente», dijo Prabowo en una declaración de video, el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Raffi Ahmad lloró la muerte del conductor de Ojol que fue aplastado por Brimob, una avalancha de internautas de blasfemia





El personal de TNI de los Marines y Kostrad se reunieron con los manifestantes frente a Mako Brimob

Prabowo se aseguró de que todas las quejas públicas fueran registradas y seguidas. Dijo que todos los disturbios o disturbios no traerían beneficios a la gente.

Leer también: Ojol fue asesinado por Brimob, Prabowo: ¡Estoy decepcionado y excesivo de las acciones de los oficiales!



«Observaremos todas las quejas del público y seguiremos sobre mí también atraeremos a todas las personas indonesias para que siempre estén vigilantes para que los elementos que siempre quieran desagradablemente, que quieran ser Keos, transmito a todas las personas que no beneficia a las personas», dijo.

Agregó que el pueblo indonesio ahora mejoran para mejorar el bienestar de las personas. Él cree que Indonesia se convertirá en una nación desarrollada y puede superar el problema de la pobreza.

«No beneficia a la comunidad no beneficia a nuestra nación que nuestra nación se mejore, nuestra nación está reuniendo toda la energía de todas las fortalezas de toda riqueza para que podamos construir un país fuerte del país. prosperidad Países que han logrado superar la pobreza «, dijo Prabowo.

«Y nuestro hambre se convertirá en una nación desarrollada en la que nos convertiremos en una nación independiente que se encuentra en nuestros propios pies, nos convertiremos en un país industrial que no es inferior a otros países», concluyó.

Para obtener información, el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri dijo que siete miembros de la Brigada Móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta en el Rantis Death Car mataron al taxista en línea Affan Kurniawan, se detuvo.

«Y anoche el Kadiv ProPam había dicho que 7 personas todavía estaban bajo investigación y habían sido detenidas», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

Admitió que seguiría a la solicitud de la familia de la víctima que quería que los perpetradores fueran tratados con firmeza y solicitando justicia en este caso. Kapolda promete ser profesional.

«En el futuro veremos de manera transparente y objetiva para que todas las partes puedan seguir el alcance de la investigación y luego», dijo nuevamente.