¡Ojol en el registro de Yakarta! Obtendrá una bonificación de RP. 500 mil de la policía metropolitana de Yakarta si informa el crimen en el camino

Yakarta, Viva – Metro Jaya Jefe de policía adjunto General de Brigadier Dekananto Eko Purwono afirmó, la comunidad de taxis de motocicletas en línea (ojol) ahora es un socio estratégico de la policía para mantener la seguridad y el orden público (Kamtibmas).

Leer también: Rp204 mil millones de dinero ilícito en la unidad de investigación penal, 2 sospechosos conectados con el sádico caso de secuestro de Kacab Bank



Según él, la estación de policía no solo pertenece a las autoridades, sino también al hogar de la gente. Por lo tanto, abre espacio para que los conductores de Ojol usen el puesto de policía como un puesto conjunto.

«El puesto de policía es el hogar de la gente. Queremos que los amigos de Ojol hagan este lugar como puesto», dijo Dekano, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Comenzando desde el affan criminal criminal Kurniawan, Bareskrim progresa sin rodeos





Ilustración de dos taxistas de motocicletas en línea (OJOL)

Deananto explicó, el incentivo RP500 mil del Jefe de Policía de Yakarta, el inspector general de la policía se dio como una forma de aliento para el OJOL que estaba casi 24 horas en las calles. Se consideran potencialmente los ojos y los oídos de la policía para detectar o informe Actos criminales.

Leer también: El Ministerio de Energía y Recursos Minerales afirma que esta es una cuestión de la emoción de Ojol, no se le permite llenar el combustible pertalita



«Oh, ese fue el aliento de la Kapolda Kapolda. Porque los amigos de Ojol están casi 24 horas en las calles, y puede haber eventos para encontrar o ver eventos delito. Si informa, el Kapolda dará un bono «, dijo.

Sin embargo, el subdirector de la policía enfatizó que la apreciación era solo un desencadenante del entusiasmo. Él cree que Ojol seguirá jugando un papel activo en la notificación de crímenes incluso sin una bonificación.

«Estoy seguro de que en el futuro, sin bonos, los amigos proporcionarán esa información. Porque esta es una responsabilidad compartida», dijo.

Deananto enfatizó que la policía no podía hacer solo Kamtibmas. Se necesita el apoyo de todos los elementos de la comunidad, incluida la comunidad OJOL, que todos los días están en contacto directo con las condiciones de la carretera.

«La policía se da cuenta de que mantener Kamtibmas no puede estar solo. Sin el apoyo del potencial de la comunidad, la comunidad, etc., nos damos cuenta de que los desafíos en el futuro se están volviendo más pesados. Por lo tanto, no es porque no podamos, sino porque queremos involucrar a la comunidad. Queremos sentir juntos que la seguridad es una responsabilidad compartida», dijo nuevamente.